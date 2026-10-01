La UBA se mantiene entre las 10 mejores universidades de Latinoamérica Pese al desfinanciamiento del gobierno, la Universidad de Buenos Aires sostuvo la décima posición del ranking regional. La siguen la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se mantuvo en el puesto 21, y la Universidad Austral, también sin cambios, en el 25

Pese a las políticas del gobierno de Javier Milei para ahogar a las universidades públicas, el prestigioso Ranking QS volvió a confirmar a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el Top 10 de las mejores casas de altos estudios de la región de Latinoamérica y Caribe, a la vez que se destacan especialmente los resultados en Reputación Académica y Reputación de los Empleadores, en los que la UBA ocupa el segundo puesto entre las instituciones participantes.

En la edición 2027 del citado Ranking QS elaborado por la consultora británica Quacquarelli Symonds, la UBA sostiene la décima posición del ranking regional, la misma que ocupa desde la edición 2025, conservando su lugar como la primera universidad de la Argentina.

El índice QS LATAM evalúa a las instituciones a través de ocho indicadores, agrupados en las dimensiones de Investigación, Empleabilidad, Experiencias de Aprendizaje y Compromiso Global y, en la edición 2027, la Universidad de Buenos Aires logró ubicarse dentro del top 10 regional en 4 de estos 8 indicadores.

Se destacan especialmente los resultados en Reputación Académica y Reputación de los Empleadores, en los que la UBA ocupa el 2° puesto entre todas las universidades de Latinoamérica y el Caribe -posición que sostiene sin variaciones desde 2025 en el caso de Reputación de los Empleadores-, y el Impacto en la Web, indicador en el que la Universidad asciende al 4° puesto regional.

Gelpi destacó el reconocimiento

“El posicionamiento de la Universidad de Buenos Aires entre las mejores universidades de Latinoamérica no hace más que renovar nuestro compromiso y responsabilidad como institución académica”, señaló el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien agregó: “Este reconocimiento es el resultado del trabajo de docentes, nodocentes, científicos y de todas las personas que conforman nuestra institución, quienes a pesar de la crisis, continúan trabajando por y para todas y todos los argentinos”.

Al comparar la edición 2027 con la de 2026, se destacan dos avances relevantes en el posicionamiento por indicador. El mayor progreso corresponde al Impacto en la Web, que pasa del 7° al 4° puesto regional (+3 posiciones), con un puntaje que asciende de 99,7 a 100 puntos, el máximo posible dentro del indicador, le sigue el Ratio Docentes/Estudiante, que mejora del 26° al 21° puesto (+5 posiciones), recuperando así el nivel alcanzado en 2023, con un puntaje que se mantiene estable en 95,6.

Por su parte, Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, aseguró: “Estos resultados nos vuelven a llenar de orgullo, reafirmando nuestro compromiso con la universidad pública y de calidad que todos queremos. Nuestro deber es continuar trabajando para mantenernos en este grupo de élite y alcanzar más y mejores logros como este. Pero desde ya, para poder seguir en este camino, es primordial que nuestros trabajadores cuenten con salarios acordes con el inmenso trabajo que realizan cada día. Invertir en educación, en salud y en ciencia es invertir en el futuro y en el desarrollo del país”.

¿Qué miden los indicadores en los que se destaca la UBA?

La Reputación Académica mide el prestigio y la excelencia en la enseñanza y la investigación a través de encuestas a académicos de todo el mundo. En el caso de la Reputación entre Empleadores, evalúa qué universidades producen los graduados más preparados y valorados por las empresas.

El Impacto en la Web es un indicador que mide la visibilidad y efectividad del uso de tecnologías digitales y la presencia en línea de una universidad. Por último, el Ratio Docente/Estudiante mide la cantidad de personal académico disponible en una universidad en relación con el número de sus alumnos matriculados.