La desigualdad aumentó en el segundo trimestre de 2026, en línea con la mayor pobreza Este jueves el INDEC informó un incremento en el Coeficiente de Gini, en relación a los últimos dos trimestres con aguinaldo.

La desigualdad tuvo un leve aumento en el segundo trimestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025. Sucedió a la par de una suba de la pobreza, combo que refleja que son los sectores de menores ingresos los más afectados por la pérdida de poder adquisitivo.

Este jueves el INDEC informó que el Coeficiente de Gini, indicador que se utiliza para evaluar la dinámica de la distribución del ingreso, trepó desde el 0,424 al 0,428. Vale aclarar que este referencial puede tener valores de entre 0 y 1; cuánto más cerca esta de 1 significa que más desigual es la sociedad argentina. La cifra también fue más elevada que la del último trimestre de 2025 (0,427), último período con aguinaldo.

En paralelo, el organismo reportó que el 10% de la población más rica gana 13 veces más que el 10% más pobre, considerando la mediana del ingreso per cápita familiar. Esta brecha no experimentó cambios respecto de los últimos trimestres con aguinaldo.

«Efectivamente los ingresos laborales dejaron de crecer en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), como anticipaba el número de pobreza. En el segundo trimestre, los salarios formales de EPH cayeron 3,5%, los informales 10,6% y los no asalariados casi 5%, en comparación con el primer trimestre del año. Un poco más alineados a las fuentes administrativas, pero también dando señales de que el efecto ‘mejora en la captación’ se estaría terminando», señaló el economista de Equilibra, Gonzalo Carrera.

Vale recordar que la encuesta que realiza el INDEC venía reflejando un fuerte incremento en ingresos de los trabajadores informales. Según muchos analistas, siempre que la inflación se desacelera este segmento del mercado laboral suele tener una mayor recomposición de su poder adquisitivo. Sin embargo, también advierten que, desde 2024, se verificó una mejor captación de ingresos; las causas no están del todo claras, pero sí hay varias hipótesis, como la habitual reducción en la subdeclaración que se suele dar cuando los precios se calman, o una mayor precisión por parte del INDEC en los cuestionarios.

En el primer semestre la pobreza aumentó al 32,3%, según los números oficiales. Desde Equilibra explicaron que el aumento respondió tanto el mayor incremento en el costo de las canastas básicas, respecto de la inflación general, como a la merma en los ingresos. De todos modos, la consultora estimó que, si la medición contemplase la postergada actualización de las canastas de consumo así como una corrección por los mencionados cambios en la captación de ingresos, la pobreza sería del 44,9%.