El riesgo país vuelve a subir y está por arriba de los 630 puntos El incremento reflejó un escenario de mayor cautela y volatilidad entre los inversores locales internacionales.

El riesgo país escala hasta los 635 puntos básicos, luego de que los activos argentinos comenzaran octubre con fuertes pérdidas en los mercados financieros.

Con este salto, el indicador regresa a la zona más alta del 2026 y queda muy cerca del récord de 637 puntos registrado el pasado 30 de marzo.

En el balance de lo que va del año, la prima de riesgo local ya acumula un incremento de 62 enteros, lo que representa una suba del 10,9%.

La presión sobre los bonos y acciones argentinas coincide temporalmente con la agenda oficial del presidente Javier Milei en París, Francia, donde viajó para participar de la Argentina Week, un evento clave diseñado para promover oportunidades de inversión en el país.

Acompañado por una comitiva de funcionarios, gobernadores y empresarios, el jefe de Estado busca seducir a capitales europeos bajo las nuevas reglas de juego de la economía argentina.

Sin embargo, el clima de negocios global y las dudas locales sumaron tensión a la plaza financiera, que interrumpió la racha positiva con la que se operaban los títulos soberanos.

Para analistas del mercado, la suba del indicador que elabora J.P. Morgan responde a una toma de ganancias y a un reacomodamiento de carteras propio del inicio de mes, en un contexto donde el Palacio de Hacienda sigue de cerca la acumulación de reservas y el ingreso de divisas.