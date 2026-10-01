Causa LIBRA: la Justicia de Nueva York cerró la investigación contra Hayden Davis El empresario que se reunió con Javier Milei había sido denunciado por dos inversores por presunta estafa.

La Justicia de Nueva York decidió cerrar la causa contra el empresario cripto Hayden Davis, que estaba vinculada al caso por la presunta estafa con la criptomoneda LIBRA que se tramita en Argentina.

La jueza Jennifer Rochon del Distrito Sur de Nueva York, quien desestimó la denuncia de los inversores Omar Hurlock y Anuj Mehta y ordenó archivar el expediente, según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Ambos afectados habían acusado a Davis y sus parientes, Gideon Davis y Charles Thomas Davis, por presunto fraude, conspiración para defraudar, violaciones a la Ley RICO de organizaciones corruptas y enriquecimiento ilícito. También apuntaron a Benjamin Chow y Meteora como parte del esquema.

La jueza consideró que las acusaciones eran “insuficientes para fundamentar una reclamación por diversas razones”. Así, el tribunal neoyorquino negó a los demandantes la posibilidad de presentar una segunda demanda enmendada.

En sus fundamentos, Rochon señaló que la propuesta de una segunda demanda “es improcedente”, ya que si bien incorporaba modificaciones ninguna “subsana las deficiencias” de la primera presentación.

Remarcó que “no alega hechos concretos sobre las empresas pantalla o las entidades comerciales”. En cuanto a las acusaciones sobre los promotores de la criptomoneda, quienes afirmaban eran Hayden y los demás apuntados, advirtió que los afectados “no aportan detalles sobre qué demandados habrían realizado qué declaraciones”.

Además de $LIBRA, los demandantes buscaron incorporar los tokens $MELANIA, $ENRON y $TRUST, acusados también de ser estafas, como prueba de que los Davis y Chow tenían un “patrón de actividad delictiva organizada” e incumplieron la Ley RICO.

Al respecto, la jueza consideró que “no es suficiente para configurar un patrón de actividades delictivas organizadas de duración determinada”, ya que extendía solo un mes más el lapso a investigar.

Cabe destacar que el fallo de la Justicia estadounidense no determina si el caso LIBRA configura o no una estafa, sino que solo juzgó si la presentación de Hurlock y Mehta tenía fundamentos necesarios para avanzar en sus reclamos.

Cómo sigue la causa en Argentina

Esta semana los cinco involucrados la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones rechazó un nuevo pedidos de cuatro inversores afectados para ser querellantes en la causa LIBRA.

Se trata de Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega, quienes habían sido apartados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi tras un pedido del lobbista Mauricio Novelli.00

De esta forma, recibieron un nuevo revés en la Justicia, aunque adelantaron que presentarán una queja en Casación para intentar dejar sin efecto la medida del magistrado.

Con este nuevo rechazo, la investigación se encuentra actualmente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuestionado por las demoras en el avance de la causa.