Atucha I completó más de 17.000 tareas para extender su operación por 20 años La central nuclear atraviesa un amplio proceso de modernización y actualización de sus sistemas, antes de la recarga de combustible prevista para principios de 2027.

La Central Nuclear Atucha I completó más de 17.000 tareas en el marco de su proyecto de extensión de vida, que apunta a permitirle generar energía durante otros 20 años y tiene como próximo hito la recarga de combustible nuclear a principios de 2027.

La planta inició en septiembre de 2024 la transformación más profunda de su historia, luego de cumplir 50 años de operación continua. Desde entonces, los trabajos abarcaron la renovación de equipos, la actualización de sistemas de seguridad y la construcción de nuevas instalaciones dentro del complejo.

Entre las tareas realizadas se encuentran la renovación del sistema de protección del reactor, la actualización de la red eléctrica de la central, la inspección de los generadores de vapor y mejoras en los sistemas de refrigeración de las piletas de combustible gastado.

También se concretaron obras civiles para ampliar la capacidad de la planta durante el proyecto, entre ellas un nuevo edificio de ingeniería con espacio para 180 puestos de trabajo.

El próximo paso será la recarga de combustible nuclear, prevista para principios de 2027, una instancia fundamental para avanzar hacia el regreso de Atucha I a la generación eléctrica.

Cada componente intervenido debe ser evaluado y documentado ante la Autoridad Regulatoria Nuclear, organismo encargado de analizar la obra antes de otorgar una nueva licencia de operación.

Nucleoeléctrica Argentina señaló que ya desarrolló un proyecto de características similares en la Central Nuclear Embalse, cuya renovación permitió sumar 30 años de operación.

La empresa opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, que reúnen una potencia instalada de 1.763 MW, y presta servicios de ingeniería, mantenimiento, fabricación de componentes y capacitación para el mercado internacional.