Al revés de lo que pide Caputo, crece la cantidad de dólares “bajo el colchón

Una pieza clave del esquema económico del gobierno nacional era la “dolarización endógena”, es decir, el proceso por el cual los argentinos y las empresas comenzarían a usar sus dólares ahorrados para hacer compras y pagos, en reemplazo de los pesos.

Para estimular esa dolarización, el Ministerio de Economía impulsó el blanqueo, primero, y después las dos versiones de la ley conocida como “Inocencia fiscal”, que le asegura al ahorrista dolarizado un borrón y cuenta nueva: si se decide por usar sus dólares, las autoridades no preguntarán por el origen de esas divisas.

Pero ni individuos ni empresas están convencidos de sacar sus “dólares del colchón”. Falta confianza en la administración de Javier Milei y en la grosera hoja de ruta del ministro Luis Caputo y gana cada vez más terreno la duda con la solvencia de todo el tinglado económico libertario.

Los datos están a la vista: este martes, el Indec informó que los argentinos guardan fuera del sistema financiero fondos por U$S 263.111 millones al segundo trimestre de 2026, según su informe trimestral de “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa”. Esa cifra representa un avance del 0,5% respecto del stock guardado en los colchones en el primer trimestre de este año, y un 3,6% más que un año atrás.

Estos datos son coherentes con otra estadística, la que publica el Banco Central cada mes sobre el balance cambiario y que incluye la compra de dólares por parte de individuos. Según la autoridad monetaria, en julio pasado las compras de billetes verdes por parte de los individuos alcanzaron un total de U$S 3319 millones, mientras que las ventas fueron de U$S 404 millones, con lo que el neto fue de compras netas para atesoramiento por U$S 2916 millones.

Desde la eliminación de las restricciones cambiarias, en abril de 2025, los argentinos compraron en términos netos (restadas las ventas de dólares) un total de U$S 40.343 millones.