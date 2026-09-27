“Milei nos dejó en bolas ante un capitalismo salvaje”: la dura crítica al aumento de la pobreza y la indigencia El diputado nacional Germán Martínez advirtió que “el dato consolida cuantitativamente una situación que todos sabemos que viene de hace tiempo”.

El diputado nacional Germán Martínez cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei y vinculó el aumento de la pobreza con el deterioro de las condiciones de vida, el mercado laboral y la pérdida de herramientas de protección social. “El dato da cuenta de una realidad que venimos dando cuenta hace tiempo. El dato consolida cuantitativamente una situación que todos sabemos que viene de hace tiempo”, sostuvo en diálogo con Radio 750.

Para Martínez, el deterioro social debe ubicarse en una línea temporal que comienza con la llegada de Milei a la Casa Rosada. “La involución en la vida cotidiana de los argentinos está marcada claramente desde el 10 de diciembre del 2023”, afirmó. Y aclaró que su diagnóstico no implica idealizar la situación previa: “No significa que antes la situación era el paraíso terrenal, significa que podían tener problemas las familias argentinas, pero había algunas cosas que estaban, no te digo que ordenadas, pero por lo menos con posibilidad de pelearla en la vida cotidiana”.

El legislador puso el foco especialmente en el mercado de trabajo y el consumo. Según planteó, antes del actual esquema económico existía un mercado interno “mucho más potente” que generaba oportunidades para una parte importante de la población. También señaló que, aunque existía inflación, los salarios intentaban recuperar terreno y ese movimiento contribuía a sostener el consumo. “Estamos en una situación dramática del mercado interno en todas las ciudades y provincias argentinas”, advirtió.

En esa misma línea, Martínez enumeró distintas herramientas que, según su análisis, contribuían a amortiguar las dificultades económicas: desde el reintegro del IVA para productos de primera necesidad hasta beneficios en medicamentos para personas mayores y subsidios a las tarifas de electricidad y gas. “Todo esto existía. Entonces, era una situación compleja. Sí. ¿Qué hizo Milei? Le sacó todas estas herramientas y te dejó absolutamente en bolas ante un capitalismo salvaje”, afirmó.

El diputado también reclamó una lectura política y social de los últimos indicadores. “Nosotros tenemos que hacer una relectura de los datos de la pobreza y de la indigencia publicados esta semana, una relectura de los datos de la semana pasada respecto al incremento de la desocupación”, planteó. En ese sentido, señaló que Rosario volvió a aparecer entre los distritos con mayores niveles de desocupación y sostuvo que los números deben analizarse más allá de las estadísticas: “Lo tenemos que releer desde las perspectivas de los proyectos de vida que se pierden, y creo que ahí es donde hay que poner la atención”.

El giro del Gobierno con la emergencia en discapacidad

Martínez también se refirió al cambio de postura del Gobierno respecto de la ley de emergencia en discapacidad, luego de que el oficialismo rechazara inicialmente la norma, que posteriormente fue insistida por el Congreso tras el veto presidencial. “Hicieron un movimiento raro, que es tratar de volcar en un papel muchas cosas que después nosotros sabemos que son mentiras o que nunca antes la habían planteado de esa manera”, cuestionó.

“El mismo gobierno que desde el ajuste y desde el Congreso intentó hacer todo lo posible para perjudicar a las personas con discapacidad, ahora parece que la quiere defender. Me parece que es difícil que creamos o que confiemos”, afirmó.

Martínez advirtió además sobre las consecuencias que podría tener el nuevo texto para las organizaciones del sector, particularmente durante el período de transición. Según explicó, al reemplazar la declaración de emergencia se podría quitar una herramienta jurídica que permite a las personas afectadas reclamar judicialmente por los recursos necesarios para enfrentar esa situación. “Organizaciones que están peleando hoy, no el año que viene, hoy por su supervivencia”, remarcó.

“¿Qué pasa si vos arrancás con una base baja? El 2026 va a ser uno de los años que menos se invirtió en discapacidad. Si ese es el punto de partida, vos podés aumentar lo que quieras, pero estás arrancando de un piso bajo”, explicó.

“Hay que tener la capacidad de leer estos cambios del Gobierno, aunque sean absolutamente mezquinos y electoralistas”, recalcó.

“Hay que verlo muchas veces de reojo, desconfiar, pero también hay que estar atento porque puede ser una ventanita por donde nosotros podamos reafirmar algunas cosas que queremos reafirmar”, cerró.