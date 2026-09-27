El rumbo económico, la estrategia política y la decisión de Karina Milei de cara a 2027 El ala política discute la línea que instrumentará en la pelea por la reelección del presidente, que se niega a revisar el programa económico.

El presidente Javier Milei ratifica públicamente y hacia adentro el programa económico que diseñó junto al ministro de Economía, Luis Caputo, lo que obliga al Gobierno a diseñar los ejes de campaña de cara a las elecciones de 2027 en función de ese rumbo.

«Algo se nos va a ocurrir», precisó una fuente con acceso al despacho presidencial, en referencia a la línea que impulsará el Poder Ejecutivo, agotada la retórica «anti casta» que llevó al mandatario al triunfo en 2023.

Mientras tanto, Milei reafirma el rumbo económico y promete que, si la sociedad vuelve a acompañarlo en los próximos comicios, en 2028 la Argentina vivirá «el mejor año económico de la historia».

Sin embargo, algunas voces del espacio plantean la posibilidad de dar lugar a medidas de corte social que supongan algún alivio en los bolsillos de la sociedad con la reelección como objetivo. «El Presidente va como con anteojeras y plantea que hay que seguir por el mismo rumbo», alertó un alfil violeta en estricta reserva.

En Balcarce 50 admiten que el asesor presidencial, Santiago Caputo, a cargo de la línea discursiva, deberá ser quien diseñe la línea con la que el oficialismo buscará seducir a los votantes, pero aclaran que el debate alcanzará además a la totalidad del ala política.

«Es algo que vamos a tener que charlar entre todos», coincidió un integrante de la mesa política ante esta agencia.

A más de un año de las elecciones y sin los apoyos necesarios para avanzar con la reforma electoral, en el Balcarce 50 aseguran que la clave está en explicar que el esfuerzo hecho hasta entonces fue importante y enfatizan en la necesidad de aclarar que el plan diseñado por el libertario no está completo.

«El camino no se terminó. Alberto Fernández y Mauricio Macri demostraron que el plan platita no funciona. Podrás subir en las encuestas, pero no funciona», sentenció un funcionario.

En paralelo, la administración libertaria apuesta a polarizar con el peronismo y agita los fantasmas de la vuelta del Partido Justicialista para convencer a una porción del electorado de volver a respaldarlo en las urnas.

Un ejemplo de eso fue la determinación del libertario de cuestionar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que llamó «enano soviético» durante una entrevista con Bloomberg que brindó en Estados Unidos. «No podemos negar la posibilidad de que vuelvan los cavernícolas. Los hermanos macana son muy civilizados en comparación con el enano soviético», precisó Milei.

La llamativa decisión de Karina Milei

Al mando del ala política de la administración libertaria, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, adoptó la decisión de levantar el perfil y esta semana sorprendió con dos declaraciones a la prensa en distintos días.

Si bien se trató de un breve intercambio, en el que brindó escasos detalles, la funcionaria rompió con el silencio que mantuvo durante estos dos años y medio de gestión.

La idea, a partir de ahora, es que empiece a tomar mayor contacto con los medios de comunicación en determinados temas relevantes y vaya adquiriendo protagonismo de cara a los comicios de 2027.

En esta oportunidad, lo hizo para hablar de la organización de la visita del papa León XIV, pero no se descarta que lo reitere en un futuro en condición de titular de La Libertad Avanza.

«Va a decir las cosas justas y hablar en temas determinantes. Al no hablar mucho con los medios, todo lo que diga va a llamar la atención y tener impacto», explicaron desde su entorno.

Por: Sofia Rojas