El Gobierno, eclipsado en la conversación digital por el tema discapacidad El oficialismo retomó la agenda con la ley Malvinas, pero sumó traspiés con el Presupuesto 2027 y las partidas para la asistencia a discapacitados.

Durante este mes, el Gobierno navegó en dos sentidos en el mar digital, ya que consiguió, por un lado, dominar la conversación gracias al impulso de la Ley de Defensa de la Soberanía, dedicada a sancionar empresas que operan en las Islas Malvinas.

Pero su narrativa perdió potencia por la crisis desatada en torno al presupuesto para el sector de discapacidad y la polémica que generó la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en torno a la problemática.

Así lo refleja un estudio que realizó la consultora Enter Comunicación al que tuvo acceso Agencia Noticias Argentinas. Y coincide con un análisis preliminar que hizo el oficialismo: todo el debate sobre discapacidad y los cambios posteriores no fueron gratis para la gestión de Javier Milei en términos de imagen, sobre todo en plataformas. Un tema al que se le presta mucha atención en Balcarce 50.

El documento se basa en el análisis de 1,4 millones de menciones al Gobierno entre el 31 de agosto y el 24 de septiembre en plataformas como X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

Básicamente, concluyó que la agenda de Malvinas otorgó al oficialismo un repunte positivo inmediato, pero que fue efímero, ya que toda la controversia en discapacidad generó un daño mucho más profundo y persistente en el clima digital.

El mayor pico de conversación del mes en torno a la administración libertaria se registró con las novedades referidas a la soberanía de las Islas Malvinas.

El 3 de septiembre se contabilizaron 82.127 menciones y al día siguiente el volumen escaló a 111.078, registrando entre el 3 y el 6 de septiembre un promedio diario 78,4% superior a la línea de base inicial.

No obstante, los analistas precisaron que el saldo positivo (que pasó del 56,8% al 61,2% el día del anuncio) retornó rápidamente al 55,3%. Si bien el 75,2% de las menciones específicas sobre las islas expresaron respaldo al reclamo de soberanía, ese consenso no se tradujo directamente en un apoyo hacia la gestión presidencial. Las críticas no cuestionaron la causa nacional, sino que hablaron directamente del momento en el que Milei eligió concentrar su acción.

“La causa Malvinas funciona como un marco transversal: muchas publicaciones respaldan la soberanía o la idea de recuperar las islas aun cuando cuestionan al Presidente o la oportunidad del anuncio”, expresaron.

Al contrario, el impacto derivado de las discusiones sobre discapacidad y la aparición del video de Patricia Bullrich con una canción de Lali Espósito de fondo generó el escenario más adverso para la Casa Rosada durante el período analizado, remarca el documento.

Hay números que demuestran lo que pasó en el terreno digital en ese momento: el 91,7% de las menciones fueron críticas. Entre el 18 y el 20 de septiembre, el negativo siguió siendo dominante, con 49,8%.

De acuerdo con las conclusiones del reporte, la causa Malvinas funcionó como un ordenador, con capacidad de desplazar la discusión política temporalmente. No obstante, toda la polémica vinculada a discapacidad y los cruces internos expusieron fallas de coordinación gubernamental.

En el trabajo, se puede leer a modo de síntesis que hubo “una mejora breve tras Malvinas y un deterioro más profundo y persistente alrededor de Bullrich y discapacidad. Malvinas sí mejora el tono inmediato, pero no consolida una recuperación; el conflicto de los últimos días sí afecta el clima y lo hace con mayor intensidad negativa”.

“Malvinas cambió la agenda más que la evaluación general del Gobierno. La causa consiguió apoyo transversal, pero ese apoyo no se trasladó automáticamente a Milei. La crisis por discapacidad operó en sentido inverso: no fue el evento de mayor volumen, aunque sí expuso una falla de coordinación e instaló un clima más adverso”, concluyó la exposición de la consultora.

Por: Juan Pablo Kavanagh