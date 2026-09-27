El duro comunicado de Alpine tras el error de Colapinto en Bakú El choque del argentino generó mucha polémica entre los seguidores de la Fórmula 1 y el equipo francés dio su veredicto.

El equipo de Fórmula 1 emitió un comunicado oficial tras el Gran Premio de Azerbaiyán para alzar la voz contra el acoso en redes sociales, en el que remarcó que «los errores ocurren cuando se corre al límite» y que, sin importar el resultado o el final de la carrera, «nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos».

La escudería enfatizó que las agresiones afectaron tanto a uno de sus pilotos como a miembros de la comunidad de la Fórmula Uno, incluidos los medios de comunicación y a los rivales del equipo en la pista.

A través de la declaración, la estructura aclaró que la condena al acoso «no está dirigida a ninguna afición en particular ni a los seguidores de un equipo o piloto específico», sino que es una postura «universal».

El equipo denunció que estas conductas se convirtieron en un hecho recurrente en las últimas carreras y «ya no se puede tolerar», solidarizándose con la Fórmula 1, la FIA y los demás competidores en la meta de «erradicarlo» definitivamente.

Finalmente, la organización afirmó tener «la responsabilidad de alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución» y por este motivo, mantendrá conversaciones con el promotor de la categoría y el organismo rector para combatir las agresiones digitales y fomentar «la rivalidad deportiva sana».

Alpine no lo reconoce pero Briatore si

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, lanzó una dura advertencia a los aficionados argentinos tras las amenazas y mensajes de odio que recibió Pierre Gasly en redes sociales.

Las agresiones se produjeron luego del incidente de pista en el Gran Premio de España, cuando Franco Colapinto reclamó por radio que el francés le cediera la posición antes de que éste fuera llamado a boxes en la penúltima vuelta.

«Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina», sentenció el directivo.

«Tienen la suerte de contar con un piloto prometedor que está en pleno desarrollo. Necesitamos que lo apoyen de la manera correcta, con espíritu deportivo y respeto», agregó el piamontés, quien enfatizó que las disputas deben darse frente a los rivales y no en la interna del equipo.