«Un proyecto de muerte»: los Curas en Opción por los Pobres repudiaron el modelo de Milei Desde La Rioja, el colectivo eclesiástico denunció el avance del desempleo, la miseria y el negacionismo oficial, al tiempo que vinculó la crueldad económica libertaria con el plan de la última dictadura militar.

Reunidos en la histórica localidad riojana de Sañogasta, la agrupación católica de Curas en Opción por los Pobres (OPP) lanzó un duro documento contra el gobierno de Javier Milei, al que acusaron de sumergir a la población en un «gran desamparo social». Tras finalizar su encuentro anual, el colectivo eclesiástico advirtió sobre la falta absoluta de políticas públicas para los sectores vulnerables, el flagelo del endeudamiento familiar en los barrios, la pérdida masiva del empleo formal y el alarmante aumento de suicidios. En un llamado urgente a las fuerzas políticas y sociales, sentenciaron la necesidad de «salir de la encrucijada neoliberal y fascista» y rechazar en forma contundente al «peor gobierno de nuestra historia democrática».

La voz de los curas contra la miseria

El pronunciamiento cobró un valor simbólico particular al realizarse en el territorio donde la dictadura militar asesinó al catequista Wenceslao Pedernera en julio de 1976. A 50 años del golpe de Estado, la organización homenajeó su figura junto a la de los beatos Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y el monseñor Enrique Angelelli, calificándolos como «mártires por amor a su pueblo». Los sacerdotes enfatizaron que el actual proyecto libertario reinstala un «modelo económico de crueldad, individualismo e injusticia» idéntico al implementado por el terrorismo de Estado, y advirtieron que dar «más tiempo» a la gestión oficial solo servirá para alejar a la sociedad de una salida democrática.

Asimismo, la declaración de las OPP apuntó directamente contra la estrategia de comunicación de la Casa Rosada y el relato oficialista, señalando que la caída de la pobreza y la desocupación solo existen en los discursos del Poder Ejecutivo. El comunicado denunció el uso sistemático de «la mentira como arma política» a través de trolls, bots y algoritmos manipulados, al tiempo que condenó la «evidente injerencia del imperio» sobre dirigentes que «se venden al mejor postor, traicionando sus conciencias y a la Patria».

En su análisis sobre la estructura económica libertaria, los curas fundamentaron que las medidas de desregulación y ajuste están diseñadas exclusivamente para beneficiar a «unos pocos que no están dispuestos a resignar su modo de vida». Frente a este panorama de exclusión, remarcaron que la salida requiere de un compromiso colectivo para edificar una patria de hermanos y no un esquema de «opresores y oprimidos, patrones y clientes, amos y esclavos».

“Debemos mostrar y reflejar que puede haber un horizonte con esperanza de un cambio. Y puede haberlo porque lo ha habido. Siempre mejorable, perfeccionable… pero tenemos claro que ‘darle tiempo’ a este gobierno es alejarnos cada vez más de la salida democrática de este proyecto de muerte. Sabemos que ‘otro mundo es posible’”, aseguraron.

Finalmente, el documento expresó su expectativa ante la pronta llegada al país del papa León XIV. La agrupación confía en que la visita papal signifique un respaldo explícito a las luchas por la justicia social, funcionando como un «abrazo compasivo a los pobres» y una «denuncia indubitable a los causantes de la muerte», en abierto contraste con el discurso oficialista que descalifica la solidaridad comunitaria.