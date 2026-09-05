Milei profundizó el ajuste en las provincias en agosto: es el peor registro desde el 2005 Las transferencias no automáticas cayeron 66,4%. Detalles de los envíos a cada jurisdicción. Tierra del Fuego, la provincia de las Islas Malvinas, entre las más perjudicadas.

Los envíos discrecionales de fondos nacionales a las provincias sumaron $ 68.288 millones en agosto, el peor registro para este mes desde el año 2005 con una reducción de 66,4% en términos reales.

Este volumen se contrajo de manera significativa frente a los registros del año previo y afectó las partidas destinadas a programas educativos, obras de infraestructura y previsión social.

Según un informe de la consultora Politikón Chaco, a raíz de esta contracción, el flujo financiero “se convierte en el peor agosto desde, por lo menos, el año 2005”. El trabajo remarcó que “los envíos por Universalización de la Jornada Extendida ($ 30.455 millones) explicaron el 45% del total pagado”.

En un segundo escalón de prioridades se posicionaron los fondos de asistencia jubilatoria, con “Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales ($ 15.000 millones) concentrando el 22% del total provincial”. De este modo, esas dos actividades en conjunto explicaron el 67% del total del mes.

Milei junto a gobernadores en la vigilia por el Día de la Independencia.

La distribución territorial de las partidas del mes evidenció una marcada concentración en un número reducido de distritos provinciales. De acuerdo con el desglose de los envíos, las jurisdicciones más favorecidas en el reparto fueron: Buenos Aires con el 23,7% del total, Entre Ríos con el 12,9%, y Santa Fe con el 10,4%.

En contraposición, el reporte técnico evidenció que en el fondo de la tabla quedaron Tierra del Fuego, Río Negro, Formosa y Santa Cruz, cuyos niveles de participación fueron inferiores al 0,3% del mes.

Asimismo, el informe destacó que en agosto no hubo reparto de Adelanto Transitorios Nacionales (ATN). Las estadísticas oficiales de los primeros ocho meses reflejan que los recursos discrecionales “totalizaron $ 806.489 millones”, registrando de este modo “una baja real interanual del 63,1% contra igual período del 2025”.

Jurisdicción Envíos (MM de $) Var. Real i.a. (%) Participación (%) Buenos Aires $ 16.190 -72,5% 23,7% Entre Ríos $ 8.778 22,3% 12,9% Santa Fe $ 7.124 96,2% 10,4% La Pampa $ 5.232 3308,6% 7,7% Misiones $ 4.582 388,5% 6,7% San Luis $ 4.261 4638,1% 6,2% Neuquén $ 4.244 -1,8% 6,2% Chaco $ 3.745 -39,3% 5,5% Corrientes $ 3.458 21,6% 5,1% Córdoba $ 2.370 -71,4% 3,5% Salta $ 1.725 54,1% 2,5% Mendoza $ 1.298 27,5% 1,9% Catamarca $ 1.159 -10,7% 1,7% Tucumán $ 963 s/d 1,4% CABA $ 804 -99,1% 1,2% San Juan $ 711 660,2% 1,0% Santiago del Estero $ 673 -80,7% 1,0% Jujuy $ 393 -59,4% 0,6% La Rioja $ 178 1,3% 0,3% Chubut $ 177 -50,2% 0,3% Tierra del Fuego $ 94 -81,6% 0,1% Río Negro $ 63 -77,1% 0,1% Formosa $ 40 22,3% 0,1% Santa Cruz $ 24 -99,7% 0,0% TOTAL $ 68.288 -66,4% 100,0% Fuente: Agencia Noticias Argentinas