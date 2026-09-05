Milei aseguró que su Gobierno es el que tomó «más medidas pro pobres de la historia» El presidente argentino participó de un evento de la IAEF, en Misiones.

El presidente Javier Milei dijo este viernes que no va a “cambiar la política fiscal ni la política monetaria” y advirtió: “Entré acá por el bronce, no voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano”. En ese marco, en un discurso por momentos psicodélico, aseguró que su Gobierno es el que tomó «más medidas pro pobres de la historia» y habló de que su mandato bajó la inseguridad porque los ricos pueden pagar seguridad privada.

En su mensaje en el cierre del evento del IAEF en Misiones, el mandatario remarcó que «por un capricho electoral» no va a cambiar su forma de actuar.

Volvió a referirse además al tema del sobreendeudamiento y dijo que las críticas que recibe el Gobierno por la morosidad de las familias es para “manipular a la población”.

También hizo una alusión al tema Malvinas, tras sus recientes anuncios, al señalar que las inversiones que están llegando al país posiciona a la Argentina mejor en el tablero geopolítico.

Otra vez, números incomprobables

“Estamos hablando de 200 mil millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia; sectores que van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y que, dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”, dijo.

“Venimos recomponiendo la credibilidad pública, algo necesario para poner al país de pie”, destacó Milei al iniciar su discurso, mientras que luego planteó que “todavía hay sobrante monetario” y que su compromiso sigue siendo “terminar de una vez con la maldita inflación”.

En otro tramo sostuvo que tras las elecciones del próximo año, el oficialismo va a “incrementar” la cantidad de diputados y va a quedar “a dos senadores del quórum”, mientras que agregó: “Ahí van a ver lo que es acelerar a fondo”.

Pro pobres e inseguridad

El Presidente dijo que su gobierno es el que tuvo “más medidas pro pobres de la historia”, como el caso de “la baja de la inflación”. “Otra política muy pro pobre es bajar la inseguridad porque la personas con recursos se pueden pagar seguridad privada”.

“Riesgo país bajo implica crédito más accesible, lo cual significa un mayor nivel de inversión y, por lo tanto, más puestos de trabajo genuinos”, destacó en otro párrafo de su extrenso discurso que superó la hora de duración.