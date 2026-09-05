Más inflación y menos crecimiento

El mercado espera que la inflación se mantenga por encima del 1,5 por ciento mensual durante los próximos meses, mientras recortó su previsión de crecimiento para 2026. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central, las consultoras y entidades financieras estimaron que el índice de precios avanzó 1,7 por ciento en agosto, apenas 0,1 puntos menos que en la encuesta anterior.

Los diez analistas que tuvieron mayor precisión en sus pronósticos también calcularon una inflación general de 1,7 por ciento. Para la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, el promedio se ubicó en el mismo nivel, mientras que el denominado Top 10 proyectó 1,6 por ciento.

El relevamiento también reflejó un deterioro de las perspectivas sobre la actividad. Los analistas calcularon que la economía se contrajo 0,9 por ciento durante el segundo trimestre y redujeron del 2,7 al 2,1 por ciento su proyección de crecimiento para todo 2026. Para el tercer trimestre esperan un rebote del 1,1 por ciento.

En el frente cambiario, el REM proyectó un dólar promedio de 1.530 pesos para septiembre y de 1.630 pesos para diciembre. Sin embargo, el oficial cayó en la primera semana del mes y cerró a 1.508 pesos.

Sin embargo, el retroceso de la cotización se da en un contexto donde el Banco Central adquirió apenas 15 millones de dólares en la última rueda, sobre un volumen operado de 898 millones. La autoridad monetaria absorbió así menos del 2 por ciento del total negociado, una proporción que volvió a exhibir la debilidad del flujo comprador incluso en una jornada de elevada actividad.