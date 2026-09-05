Malvinas: sin mostrar las cartas, la oposición aguarda que llegue al Congreso la ley de defensa soberana Desde UxP piden debatir en las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores y estudiará el proyecto. La izquierda anticipa su rechazo.

Luego de que el presidente Javier Milei descubriera la causa Malvinas y anunciara el envío de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la oposición aguarda con escepticismo que el Gobierno envíe las iniciativas al Congreso, sin mostrar sus cartas por anticipado.

Tres años después de haber asumido la presidencia, el jefe de Estado argentino marcó un giro copernicano en su posicionamiento sobre Malvinas, en sintonía con el endurecimiento de su par norteamericano, Donald Trump, con el Reino Unido por razones coyunturales de geopolítica que exceden por mucho el conflicto del Atlántico Sur.

Hace poco más de medio año llegó a decir en una entrevista con el medio británico The Telegraph que cualquier solución a largo plazo debía concretarse «solo cuando los habitantes de las islas así lo deseen» o «cuando los isleños lo decidan con los pies», aludiendo a que Argentina primero debía convertirse en una potencia económica para que ellos eligieran voluntariamente pertenecer al país.

Sin embargo, en la cadena nacional, que pareció influenciada en las sombras por Santiago Caputo, afirmó textualmente que «los isleños no tienen derecho a la autodeterminación» y los calificó como una «población implantada en un territorio usurpado»

En ese sentido, Milei anunció un proyecto legislativo principal y dos decretos reglamentarios para endurecer sanciones frente a la explotación petrolera ilegal del proyecto Sea Lion que se desarrolla con capitales británicos e israelíes en una plataforma offshore en la cuenca Malvinas norte, a 220 km de la costa de Puerto Argentino.

Las voces de la oposición

Desde Unión por la Patria, a través del presidente del bloque de diputados nacionales, Germán Martínez, señalaron que ante el supuesto «cambio de rumbo» de la postura del Gobierno «urge convocar» a las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores para encauzar el tratamiento del proyecto de ley, que esperan que se presente en el transcurso de la semana.

«Si efectivamente quieren trabajar estos temas en clave de consenso, todo se tiene que discutir en los ámbitos institucionales. Tenemos propuestas y proyectos para aportar al debate», destacó el santafesino en la red social X.

El presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata (La Libertad Avanza) dijo que desde el oficialismo están esperando «con ansias» el proyecto, aunque evitó hacer comentarios «hasta que esté presentado».

El diputado nacional de Unión por la Patria y veterano de Malvinas Aldo Leiva se mostró escéptico respecto del sentido que el oficialismo intentará imprimirle al debate.

Sobre Milei, dijo que «seguramente hay algo detrás en su afán de querer hacernos creer que es un patriota y que los que pensamos de otra manera nos oponemos y obstruimos sus sentimientos en favor del patriotismo argentino».

Consultado sobre la postura que tomará el bloque peronista, el chaqueño aclaró que no se ha «definido aún», pero resaltó que «en lo personal» cree que «hay que decirle a la sociedad las cosas como son», marcando las contradicciones del presidente.

«Le faltó decir ‘si quieren venir, que vengan’, como lo hizo en su momento (el ex presidente de facto militar Leopoldo) Galtieri en el año 82, cuando la dictadura se caía a pedazos y apeló a la cuestión Malvinas con el único propósito de perpetuarse en el poder. Milei sabe que se cae a pedazos», sentenció.

El diputado nacional, ex ministro de Defensa y ex canciller Jorge Taiana también se mostró desconfiado de las intenciones del jefe de Estado argentino luego de «tres años de persistente desmalvinización».

En ese sentido, afirmó que el presidente anunció «medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses».

«Con este posicionamiento, Milei busca ‘galtierizar’ su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino. Utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del “Escudo de las Américas”, resulta peligroso«, alertó.

Además indicó que «las actividades de exploración y explotación en Malvinas ya tienen previstas sanciones en las Leyes 26.659 y 26.915».

Y recordó que la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia se empezó a construir en 2022, cuando él era Ministro de Defensa «y nunca fue pensada para compartir con ningún país extranjero».

Otro ex ministro de Defensa como el actual diputado nacional de UxP Agustín Rossi consideró que «si el Presidente finalmente adopta una posición que acerca a la Argentina a su política histórica de defensa de la soberanía sobre Malvinas, es un paso positivo».

«Lo preocupante es que hace muy poco sostenía exactamente lo contrario. La política exterior no puede cambiar según el humor presidencial: necesita coherencia, previsibilidad y acciones concretas», reflexionó el santafesino, que exhibió las contradicciones discursivas de Milei en la cuestión Malvinas y puso el foco en la falta de acciones de defensa soberana de las islas y los territorios marítimos y circundantes del Atlántico Sur durante los casi tres años de gestión libertaria.

A tono con sus compañeros de bancada, el diputado nacional Juan Grabois opinó que el cambio súbito de postura de Milei solo se explica por el hecho de que la oposición ganó la «batalla cultural» en torno a ese tema de soberanía.

No obstante, el líder de Patria Grande indicó que «hay que estar muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees y que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de money entre su papi Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente».

En declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas (NA) el diputado nacional de UxP Juan Marino aseguró que Milei «manipula la causa Malvinas para hacer pasar el ‘Consejo de Seguridad Nacional’ y subordinar a la Argentina al plan de contrainsurgencia y terrorismo de Estado de Marco Rubio».

La diputada nacional fueguina de UxP Andrea Freites sostuvo que valora que el Gobierno tome la agenda Malvinas y anuncie sanciones para «quienes explotan ilegalmente nuestros recursos», pero avisó que la defensa de la soberanía argentina de las islas «exige mucho más que anuncios».

«No se puede hablar de Malvinas, del Atlántico Sur, de la Antártida, de nuestros recursos naturales o de proyectos estratégicos en nuestro territorio sin Tierra del Fuego sentada en la mesa donde se toman las decisiones», reclamó.

Por su parte, el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano le pidió a Milei que tome una serie de medidas como convocar al Consejo Nacional de Malvinas, dar marcha atrás con la venta de los predios de la Armada en Ushuaia y con el vaciamiento operativo de la Base Aeronaval Punta Indio, y restituir el financiamiento específico del Fondo Nacional de Defensa (FONDEF).

Sobre el debate en el Congreso de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el radical bonaerense le pidió al Gobierno «un debate sereno» despojado de «empujones» y «victorias pírricas» ya que «una política de Estado exige acuerdos amplios y duraderos”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada nacional Myriam Bregman prácticamente adelantó el rechazo a la iniciativa por la utilización política que -supone- el Gobierno hará del Consejo de Seguridad Nacional.

«El anuncio de la creación de un ‘Consejo de Seguridad Nacional’ fue acompañado de un pedido de facultades especiales para actuar. Es muy peligroso porque obviamente no será para perseguir a Netanyahu y los que mandaron a Navitas a Malvinas», alertó la ex candidata presidencial.

Por: Sebastián Hadida