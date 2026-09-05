Crisis industrial: la Provincia perdió 46 mil empleos y casi 1.600 empresas desde que asumió Milei Los datos fueron presentados por el gobierno bonaerense en el marco del Día de la Industria. En toda la provincia se perdieron más de 153 mil puestos de trabajo registrados desde noviembre de 2023.

La industria bonaerense perdió 45.822 puestos de trabajo registrados y 1.597 empleadores desde noviembre de 2023. Los números forman parte de un informe presentado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el marco del Día de la Industria y buscan mostrar el impacto de las políticas nacionales en el sector y en particular en el territorio que concentra el 50% de la producción industrial del país.

El trabajo fue elaborado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica en base a las cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo registradas entre noviembre de 2023 y mayo de este año. De acuerdo a esos números, en territorio bonaerense se perdieron 153.744 puestos de trabajo registrados, de los cuales 45.822 correspondieron a la industria.

El impacto también aparece al observar la cantidad de empleadores que bajaron la persiana. En el mismo período, la provincia pasó a tener 1.597 empresas menos en la industria sobre un total de 8.181 si se incluyen todos los rubros productivos.

Durante la presentación del informe, en el marco del Día de la Industria, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, responsabilizó directamente a la administración de Javier Milei por la situación.“La industria vive una situación muy crítica: desde que asumió Milei cerraron 1.597 empresas bonaerenses y se perdieron más de 46.000 puestos de trabajo en el sector. El Gobierno nacional es el único responsable de este proceso de desindustrialización”, afirmó Costa.

“Mientras algunos celebran a los que evaden y especulan, nosotros creemos que los verdaderos héroes están todos los días en cada una de las fábricas”, manifestó el ministro. Y agregó: “Tenemos que seguir encontrándonos y organizándonos para sacar adelante la industria y devolverle al país un futuro basado en la producción, el trabajo y la dignidad”.

El gobernador Axel Kicillof también apuntó contra el programa económico nacional y sostuvo que el deterioro del sector responde a un “plan sistemático de desindustrialización”. Tras asegurar que se está viviendo “una etapa de quiebre”, consideró que de continuar cuatro años más estas políticas podrían representar “una herida de muerte al sistema industrial productivo de la Argentina”.

Los rubros más golpeados

El impacto adquiere otra dimensión por el lugar que ocupa Buenos Aires dentro de la estructura productiva argentina. La provincia concentra el 50% de la producción industrial nacional, el 45% de las empresas industriales y el 43% del empleo industrial. Además, Buenos Aires representa el 36% del Producto Bruto Interno (PBI) argentino, el 36% de las exportaciones y el 33% del empleo formal del país, con el 38% de la población nacional.

Los números del informe muestran, al mismo tiempo, una pérdida de peso de la industria dentro de la propia economía bonaerense. Su participación en el Valor Agregado Bruto provincial pasó del 31,4% en 2015 al 25,5% en 2025, una reducción de casi seis puntos porcentuales en una década.

La radiografía por ramas muestra fuertes diferencias, aunque con caídas de dos dígitos en varios sectores. Al comparar enero-mayo de 2026 con el mismo período de 2023, la producción de metales comunes retrocedió 30,1%, la de minerales no metálicos cayó 25,3% y caucho y plástico, 23,5%. También registraron retrocesos papel y cartón (-15,6%), vehículos automotores (-14,6%) y textiles (-14,5%).

No todas las ramas, sin embargo, tuvieron el mismo comportamiento. En ese período, productos químicos creció 11,7%, refinación de petróleo avanzó 2,4% y maquinaria y equipos, 1,9%. Alimentos y bebidas, por su parte, registró una caída del 9,4%.

Las diferencias son todavía mayores cuando se amplía la mirada al conjunto de la economía. Entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026, la industria cayó 11,8%, la construcción se desplomó 24% y el comercio retrocedió 9,9%. En la vereda opuesta, la actividad agropecuaria acumuló un crecimiento del 52,5%.

La actividad económica bonaerense atravesó un fuerte retroceso en 2024, cuando cayó 3,6%, seguido por una recuperación del 4,2% durante 2025. Ese rebote permitió que el nivel de actividad terminara apenas 0,4% por encima del registrado en 2023.

En 2026, sin embargo, el comportamiento volvió a mostrar inestabilidad. La comparación entre enero-junio de este año y el mismo período de 2023 arroja una caída del 0,5% en la actividad económica provincial, según el Estimador Mensual de Actividad de la Provincia de Buenos Aires.

Por: Jorgelina Naveiro