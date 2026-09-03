La libertad de volarse: Flybondi desmanteló sus puestos en Aeroparque y enfrenta un embargo judicial millonario

La crisis de la aerolínea de bajo costo Flybondi sumó un capítulo de altísima visibilidad en el mapa aerocomercial argentino. En las últimas horas, los mostradores de la compañía en el Aeroparque Jorge Newbery aparecieron completamente desmantelados y vacíos, interrumpiendo la atención presencial que brindaba en la principal terminal porteña. Aunque la firma continúa comercializando pasajes a través de su plataforma digital, el repliegue físico genera una creciente incertidumbre entre los usuarios y los trabajadores del sector sobre la continuidad de sus operaciones.

La salida de Aeroparque coincide con un duro fallo judicial promovido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La Justicia dispuso un embargo ejecutivo sobre las cuentas bancarias de la empresa para saldar un pasivo tributario que supera los $ 1400 millones. Este reclamo fiscal se suma a una seguidilla de presentaciones en los tribunales por parte de diversos acreedores privados que solicitaron el pedido de quiebra, dibujando un complejo entramado de deudas e incumplimientos financieros.

A la par del ahogo económico, el desempeño operativo de la low cost muestra cifras alarmantes. Durante el mes de agosto, la aerolínea registró un colapso en sus itinerarios al cancelar el 80,5% de sus vuelos programados, acumulando una tasa de cancelación del 22,8% en lo que va del año 2026. La drástica reducción de la flota operativa disponible y las crecientes dificultades con los proveedores de insumos aeronáuticos dejaron a miles de pasajeros varados en distintos puntos del país.

El conflicto alcanza también dimensiones laborales severas. Según reportes del sector, más de 700 excolaboradores de la firma se encuentran reclamando el pago de sus indemnizaciones correspondientes, mientras que el personal en actividad padece sistemáticos atrasos salariales. La tensión con el gremio y la falta de liquidez llevaron a la empresa a reducir su estructura al mínimo indispensable, alimentando los rumores sobre un inminente concurso preventivo de acreedores.

Por el momento, no existe una declaración formal de quiebra por parte de los tribunales ni la confirmación oficial sobre un proceso concursal abierto. Sin embargo, la combinación de casilleros desiertos en Aeroparque, embargos millonarios y deudas acumuladas expone la fragilidad de un modelo de negocios aerocomercial acorralado por el deterioro financiero y el incumplimiento de sus compromisos básicos.