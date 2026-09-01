Universidades: nuevo paro nacional tras el ofrecimiento “vergonzoso” del gobierno El Ejecutivo ofreció solo el 3%, mientras que los gremios reclaman 31%. Horas antes el juez Cormick había rechazado el planteo del Ministerio de Capital Humano para que se levantara la cautelar que beneficia a las universidades. Vuelve a escalar el conflicto.

«Vergonzoso». Así definió el Frente Sindical Universitario el aumento que ofreció el Gobierno nacional en la paritaria. De manera unánime, llamaron para hoy a un paro total de actividades.

Lo ofrecido por el Ejecutivo fue del 3%. “No fue una oferta, fue una provocación. CONADU junto a las demás Federaciones docentes acudimos a la convocatoria a paritarias con la determinación de recuperar lo perdido: 31,2% + agosto + los salarios adeudados y el abordaje del FONID. Además, planteamos que la única resolución del conflicto es con el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario”, señaló Clara Chevalier, secretaria deneral de CONADU.

Según plantearon, en el acta del 10 de junio quedó formalizado el compromiso de la constitución de la mesa de negociación para el sistema de preuniversitarios y la necesidad de discutir la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo en lo que respecta al nomenclador salarial y los adicionales por posgrados. Nada de eso avanzó. También remarcaron «la falta de respuesta a las becas, gastos de funcionamiento y fondos para hospitales».

“Plantemos toda nuestra agenda paritaria. Sin embargo, el gobierno dijo que solo estaban dispuestos a pagar un 3% más. Cifra que no guarda anclaje con el Indec ni con nada. Por eso, todo el sistema universitario definió un paro de 24 horas mañana, y a fines de esta semana nos vamos a reunir para evaluar la continuidad del plan de lucha”, explicó Chevalier.

Otro fallo en contra del Gobierno por el financiamiento a universidades

En paralelo, el juez federal Martín Cormick le dio a la gestión de La Libertad Avanza un plazo de tres días para presentar un informe que documente el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Así, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 resolvió rechazar el pedido del Ejecutivo Nacional de levantar la medida cautelar que beneficia a las universidades nacionales, tras los antecedentes de la ley votada por el Congreso, vetada por Javier Milei, la respuesta de los legisladores de voltear el veto y la posterior decisión de la justicia de avalar la norma.

Después de eso, el Ministerio de Capital Humano solicitó el levantamiento de la medida cautelar argumentando un «hecho nuevo»: la firma de actas paritarias y acuerdos con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y algunos gremios (sobre todo las cúpulas, ante el rechazo de las bases). Estos acuerdos otorgaban una actualización salarial del 24,33% (menos de la mitad de lo que perdieron las y los trabajadores universitarios en estos dos años y medio), la suba del 20% en gastos de funcionamiento y un incremento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, sosteniendo que con ello desaparecía el «peligro en la demora».

El CIN y los sindicatos rechazaron el pedido del Ejecutivo manifestando que lo acordado era insuficiente frente a la Ley de Financiamiento Universitario (LFEU N° 27.795). Indicaron que no se incluyeron partidas de infraestructura, haberes de investigadores ni la actualización de la totalidad de los programas de becas, manteniendo la pérdida de poder adquisitivo.

En ese contexto, el juz Cormick rechazó el levantamiento de la medida cautelar, denegando la solicitud del Ejecutivo. Consideró que persisten los presupuestos que motivaron la medida precautoria (el peligro en la demora no ha desaparecido) y que el Estado no demostró haber solucionado de fondo el deterioro salarial ni los perjuicios a las entidades universitarias.

Por eso requirió un informe de cumplimiento: le confirió al Estado Nacional un plazo de 3 días para presentar un informe documentado en el que deberá detallar el grado de avance de los acuerdos firmados y el cumplimiento efectivo de la medida cautelar dictada. Además, dispuso reanudar el proceso para dictar la sentencia definitiva en la causa principal.

«Mientras sigue sin cumplir con la Ley de financiamiento universitario y pese a la resolución del juez Cormick de mantener la cautelar, el gobierno monta una farsa que pretende hacer pasar por paritaria. Todo esto en la misma jornada en que el transporte aumenta un 4,1%. Una verdadera tomada de pelo», indicaron desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires (AGD UBA).

Y acotaron: «En la reunión realizada hoy ofreció un 3% de aumento en septiembre (para cobrar en octubre), que lógicamente fue rechazado por todas las federaciones. Repudiemos este nuevo agravio a los trabajadores de la Universidad. Al 3% respondamos con un paro. Basta de dilaciones. Aumento ya del 31,2%».

Por: Guillermo Lavecchia