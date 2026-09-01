Resolución 260/2026: la letra chica de ANSES que redefine quiénes cobran las asignaciones este mes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en vigencia los nuevos valores de las asignaciones familiares correspondientes a septiembre de 2026. La actualización quedó formalizada mediante la Resolución 260/2026 y alcanza tanto a los montos de las prestaciones como a los rangos de ingresos utilizados para determinar quiénes pueden cobrarlas.

La medida establece un incremento del 2,11%, en línea con el mecanismo de movilidad mensual basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los nuevos límites, rangos y montos se aplican a las asignaciones que se perciban o cuyos hechos generadores ocurran desde septiembre.

Pero uno de los puntos centrales de la resolución no está únicamente en cuánto aumentan las prestaciones. La normativa fija una condición que puede determinar la exclusión completa del grupo familiar y que resulta clave para quienes cobran asignaciones mediante el SUAF.

El nuevo tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) quedó establecido en $6.314.898. Sin embargo, encontrarse por debajo de esa cifra no garantiza automáticamente el acceso a las asignaciones: también existe un límite individual para cada integrante.

ANSES: cuál es el ingreso que puede dejar a una familia sin asignaciones

El artículo 4° de la Resolución 260/2026 establece que si una sola de las personas integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.157.449, todo el grupo queda excluido del cobro de las asignaciones familiares.

La condición se aplica aunque la suma de los ingresos familiares no supere los $6.314.898. Es decir, para determinar el acceso al beneficio funcionan simultáneamente un techo familiar y otro individual.

Por ejemplo, si en una familia uno de los integrantes tiene ingresos por encima de $3.157.449, se pierde el derecho a las asignaciones alcanzadas por este criterio independientemente de cuánto gane el otro progenitor. Esa es la principal “letra chica” que introduce el esquema vigente durante septiembre.

Los anexos de la resolución también establecen diferentes escalas según el Ingreso del Grupo Familiar. Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo tiene un valor general de $77.025 cuando el IGF llega hasta $1.192.505. Luego disminuye progresivamente hasta ubicarse en $16.217 para quienes tienen ingresos familiares de entre $2.019.189,01 y $6.314.898.

Cuánto paga ANSES por las asignaciones familiares en septiembre de 2026

Para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo, los valores generales establecidos para septiembre son:

Asignación por Hijo : $77.025, $51.958, $31.427 o $16.217, según el rango de ingresos familiares.

: $77.025, $51.958, $31.427 o $16.217, según el rango de ingresos familiares. Hijo con discapacidad : $250.780, $177.412 o $111.970, según corresponda.

: $250.780, $177.412 o $111.970, según corresponda. Nacimiento : $89.782.

: $89.782. Adopción : $536.774.

: $536.774. Matrimonio : $134.430.

: $134.430. Ayuda Escolar Anual: $55.672 en el valor general.

Los importes pueden ser superiores en determinadas zonas del país. Por ejemplo, la asignación por Hijo correspondiente al primer rango llega a $166.080 en algunas regiones, mientras que la Ayuda Escolar Anual alcanza hasta $110.967, según la zona geográfica contemplada por ANSES.

La resolución no alcanza solamente a trabajadores registrados. Los anexos contemplan además a titulares de la prestación por desempleo, jubilados y pensionados del SIPA, veteranos de guerra, monotributistas y trabajadores comprendidos en el Decreto 514/2021, entre otros grupos.

En el caso de los monotributistas, los montos dependen de la categoría. La asignación por Hijo y Prenatal va desde $77.025 para la categoría A hasta $16.217 para las categorías D, E, F, G y H, mientras que las categorías I, J y K no tienen importe previsto para esas dos prestaciones.

Por separado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedó en $154.031 en el valor general y en $200.241 para Zona 1, mientras que la asignación por Hijo con Discapacidad para Protección Social asciende a $501.537 y $651.999, respectivamente.

De esta manera, desde septiembre no alcanza con observar cuánto gana el grupo familiar en conjunto. Para quienes están sujetos al régimen de ingresos del SUAF, resulta determinante verificar también cuánto percibe individualmente cada integrante: superar los $3.157.449 puede provocar la exclusión de todo el grupo, incluso cuando entre ambos permanezcan por debajo del techo familiar de $6.314.898.