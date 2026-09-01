Por decreto, el gobierno fijó el nuevo salario mínimo: es de apenas $383.800 Habrá subas escalonadas hasta 2027. La decisión unilateral sigue al fracaso del Consejo del Salario.

Tras el fracaso del Consejo del Salario, el gobierno nacional anunció el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a través de la Resolución 4/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma fijó referencias salariales con actualizaciones escalonadas a partir de este mes y hasta abril del año que viene.

El SMVM que hasta agosto fue de $376.600, con la primera actualización pasó a los $383.800, un aumento del 1,9% inferior al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial, que en julio fue del 2,1%.

Según lo previsto en la normativa, en abril de 2027 llegará a los $437.000, lo que implica que en ocho meses el piso salarial subirá apenas un 13,86%, unos $60.400.

En octubre próximo la actualización llevará el SMVM a los $391.200.

En el caso hipotético de una persona que trabaja 24 días al mes y ocho horas por jornada el pago por hora sería de $2.037.

En noviembre de 2026 el SMVM será de 398.800; en diciembre, de $406.400; en enero de 2027, de $414.200; en febrero, de $422.000; en marzo, de $429.600; y en abril, de 437.000.

En el texto de la Resolución 4/2026, el gobierno argumentó que “luego de un extenso intercambio de opiniones -en el marco del Congreso del Salario-, no se logró alcanzar un acuerdo”, por lo que la titular del Consejo del Salario, Claudia Testa, cumplió con su “obligación de emitir un laudo” en los términos de la ley.

La normativa agregó que la prestación por desempleo se mantendrá de acuerdo a lo que establece la Resolución 15/2023 del Consejo del Salario.