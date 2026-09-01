Manotazos de ahogado: la guerra de estrategias del oficialismo en Diputados para demorar la sesión por endeudamiento familiar El oficialismo quiere ganar tiempo con cronogramas de trabajo en comisiones para demorar la llegada del proyecto al recinto en la Cámara Baja. La oposición ratificó la sesión del 9 de septiembre.

El debate por los proyectos de endeudamiento familiar en la Argentina generó este miércoles nuevas tensiones entre oficialismo y oposición en la Cámara de Diputados. En el marco de una reunión de la comisión de Finanzas, presidida por el libertario Santiago Pauli, se desató una guerra de cronogramas para tratar las más de 50 iniciativas presentadas en el Congreso.

Con un puñado de diputados en Brasil -reestableciendo el vínculo diplomático tras las agresiones de Javier Milei a Lula Da Silva- la oposición volvió a mostrarse unida y con volumen parlamentario.

En un clima caldeado, los opositores acusaron a los libertarios de aplicar maniobras para dilatar el tratamiento de un tema que es urgente para 20 millones de argentinos. Desde el oficialismo, sostienen que los opositores buscan tomar el tema para “desestabilizar” al gobierno y sacar una tajada electoral de cara al 2027.

En ese contexto, los libertarios se propusieron desalentar la sesión convocada por la oposición el próximo 9 de septiembre, y el diputado Santiago Pauli informó un cronograma de trabajo que finalizaría el 30 de septiembre con la firma de un dictamen. El mismo constaría de dos reuniones informativas con expositores y un encuentro entre los representantes. Incluso, la libertaria Laura Rodríguez Machado propuso ampliar la lista de expositores a sindicalistas y empresarios Fintech.

Entre las primeras reacciones, la diputada de Unión por la Patria, Cecilia Moreau manifestó: “Ratificamos la convocatoria a la sesión especial, lo que están haciendo con este cronograma es una maniobra para ganar tiempo y evitar que esta cámara haga lo que tiene que hacer. Esta cámara tiene que legislar para dar una respuesta que afecta a 20 millones de argentinos”.

“Vamos a pedir que sea el recinto el que ratifique la agenda. El gobierno desde que asumió niega sistemáticamente la realidad de las mayorías y tiene que entender que la realidad de la gente no es una planilla de gente”, agregó.

Por su parte, el radical Pablo Juliano expresó: “No somos estúpidos, nosotros adelantamos la jugada. Lo que vamos a ir a hacer la semana que viene es votar un cronograma para que exista un dictamen y una sesión, no es una tomada de pelo”.

En ese sentido, afirmó: “El Poder Ejecutivo está en todo su derecho en hacer la orgia de las frases, te dice que nadie te puso un arma en la cabeza, que te compraste un tv y no la querés devolver. El ejecutivo que diga lo que quiera poque al Estado lo conforma las divisiones de poderes”.

En tanto, desde el Frente de Izquierda Miriam Bregman, chicaneó la propuesta formulada por Pauli: “El cronograma a es más largo que el de la Copa Libertadores. Acá hay una emergencia y si estamos en esta reunión es porque un grupo de diputados lo instalamos en la última sesión, sino ustedes estarían todavía hablando de que es un problema entre privados”.

“Que vengan con un cronograma que llega hasta navidad es insólito”, añadió.

Durante la reunión que se desarrolló este miércoles, expusieron el exdiputado Martín Tetaz, Víctor Hugo Ruilova Quezada, Economista (UBA); Arturo Pozzali, defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de CABA; Osvaldo Giordano, IERAL; Jorge Colina, economista de Idesa; Mariano Flores Vidal, exdirector BCRA; Pablo Curat, exdirector BCRA.

Respecto a las exposiciones, Sebastián Galmarini (UXP) destacó que “la mayoría de los invitados aseguraron, incluso en sus presentaciones, que la irregularidad de los créditos es el resultado de la caída del nivel de ingresos y el aumento de los gastos alimentarios y de servicios familiares”.

En ese punto, con relación al gobierno, afirmó: “Negaban el problema de irregularidad de las deudas y hoy estaban todos preocupados. Quisieron voltear la sesión, y se les dieron vuelta varios expositores. Muchas verdades de perogrullo: que hay heterogeneidad de endeudados y de propuestas de solución”.

En la misma sintonía, se reunió la comisión de Discapacidad que preside Gerardo Huesen con la presencia de funcionarios. También de Pauli, el diputado libertario planteó un cronograma de trabajo que tendrán una reunión informativa adicional el 16 de septiembre, con fecha para firmar dictamen el 30 del mismo mes.

La sesión de la oposición continúa en pie

Los opositores solicitaron formalmente una sesión para el miércoles 9 de septiembre al mediodía y manifestaron su intención de continuar con la convocatoria. El llamado fue avalado por el universo de unos 133 diputados pertenecientes a los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y Argentina Federal.

La unidad opositora, además, sumó a diputados que suelen oficiar de aliados a Milei y responden a gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). “Es una realidad que se vive en todas las provincias donde la usura no para de crecer”, dijo un legislador del norte del país.

Los diputados, tienen por estas horas, la difícil tarea de coordinar y unificar 40 proyectos. En el peronismo solamente hay presentadas más de 25 iniciativas. “Hay dos proyectos que podrían ser la síntesis de todo el bloque. Uno corresponde a Raquel ‘Kely’ Olmos y el otro a Itai Hagman”, comentó a este medio una fuente del espacio.

Por: Verónica Benaim