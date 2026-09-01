Luis Caputo acusó a los industriales de vender bienes caros y de menor calidad a los argentinos Así lo expresó el ministro de Economía en su exposición en el evento organizado por la Fundación Libertad y Progreso. “Tengo que hacer lo que es moralmente justo”, dijo el funcionario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que, como titular del Palacio de Hacienda, le toca «defender los intereses» de los argentinos, por sobre los personales y criticó los bienes que produce la industria nacional, en respuesta al vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, quien aseguró que el Gobierno no conoce el país ni la industria.

«Tengo que hacer lo es moralmente justo: que los argentinos paguen bienes de menor calidad dos, tres o cuatro veces más me parece injusto. Cada uno defiende sus intereses; a mí me toca defender el de los argentinos«, expresó Caputo que también calificó -sin nombrarlo- como poco «decorosa» la declaración de Moretti.

No obstante, el funcionario, recién llegado a la Argentina tras su reunión con el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, agregó: «Yo entiendo perfectamente las frustraciones que todo cambio genera. Segundo, cada uno defiende sus intereses. A mi como ministro de Economía me toca defender los intereses de los argentinos«.

En otro tramo, Caputo defendió la «economía en dos velocidades»: «El crecimiento va a venir por las exportaciones». Argumentó que esta variable «es obvia» y precisó que hubo una reasignación de recursos que impactó en la economía. «Tenías sectores con una ventaja comparativa enorme. A los generadores de divisas los tenías castigados y pisados«, añadió.

Para ejemplificar, el líder del Palacio de Hacienda utilizó la comparativa de un equipo de fútbol con tres nombres de jugadores argentinos: «Es como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández y ponerlos en el banco. Estás perdiendo una oportunidad enorme«. En esa línea, Caputo dijo que «no está mal» que haya sectores que crecen a velocidades distintas, sino que «está mal que se le dé una connotación negativa«.

Sobre el final de su disertación, Caputo anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso de la Nación un proyecto para concesionar 5 mil kilómetros de rutas nacionales sin impuestos.