Kicillof, con los industriales: «Si esto sigue cuatro años más será una herida de muerte para la industria « El gobernador cuestionó con dureza el plan económico de Javier Milei durante un acto por el Día de la Industria. Sostuvo que la Argentina va "a contramano" del mundo.

Al encabezar un acto por el Día de la Industria en Morón, el gobernador Axel Kicillof cuestionó con dureza el programa económico de Javier Milei. Denunció un «plan sistemático de desindustrialización» y pronosticó que si las políticas liberales continúan cuatro años más habrá consecuencias difíciles de revertir. «Si esto sigue cuatro años más, será probablemente una herida de muerte al sistema industrial productivo de la Argentina», afirmó.

Junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Producción, Augusto Costa, el intendente Lucas Ghi y ante representantes del sector productivo bonaerense reunidos en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico Morón (PITAM), Kicillof hizo un extenso análisis de la crisis que atraviesa la actividad fabril y sostuvo que no responde a una dificultad coyuntural ni a errores en la aplicación del programa económico, sino a una decisión deliberada del gobierno de Javier Milei.

«Estamos viviendo una etapa de quiebre en la industria argentina», afirmó el mandatario provincial, quien denunció la existencia de «un plan sistemático de desindustrialización de la Argentina”. Y agregó: «Es una decisión política del gobierno nacional desindustrializar el país, quieren un país sin industria».

El gobernador aseguró que los problemas que enfrentan actualmente las empresas no son efectos secundarios del modelo sino parte de sus resultados buscados. «La política económica está andando bien en el sentido de dar los frutos esperados. Está quebrándolos a todos ustedes. Es el objetivo», lanzó frente a los empresarios.

En este marco, rechazó que una eventual recuperación pueda producirse simplemente esperando los resultados del programa económico. «No va a mejorar», dijo y advirtió: «Cuanto más esperemos con esta política económica, peor y más profundo va a ser el proceso de desindustrialización».

Kicillof llevó luego la discusión al escenario internacional y aseguró que el programa argentino avanza en dirección contraria a las políticas que actualmente aplican las principales economías del mundo. «Todos los países más desarrollados, y los menos también, están haciendo política industrial», señaló. Y planteó que incluso gobiernos ideológicamente cercanos al presidente adoptan posiciones más proteccionistas: «Todos los países del mundo, menos uno: Argentina».

El rol del Estado y la respuesta bonaerense

Kicillof contrapuso ese modelo con la política que viene llevando adelante la Provincia y reivindicó la intervención estatal como una condición necesaria para el desarrollo industrial. «En los lugares donde hay industria, donde hay desarrollo industrial, donde hay pujanza, donde hay inserción internacional, donde hay desarrollo tecnológico, en esos lugares donde la industria, donde tienen empleo de calidad, empleo bien remunerado, en todos esos lugares siempre hay Estado», sostuvo.

El gobernador recordó además que su posición sobre el sector fabril se mantuvo a lo largo de los últimos años. «Hemos defendido la industria cuando gobernaba Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, cuando gobernamos nosotros durante el gobierno anterior y la seguimos defendiendo al día de hoy», afirmó y reivindicó esa postura como una muestra de «coherencia».

Sobre el final, aseguró que el proceso industrial todavía puede revertirse si se aplican «políticas intelgentes y soberanas» y medidas orientadas a reindustrializar el país y definir la inserción internacional argentina en función de sus propios intereses. «Hoy, el Día de la Industria, lamentablemente tenemos un Gobierno nacional que va a contramano de lo que dice hoy todo el planeta, de la historia, va a contramano de las políticas que se están adoptando a nivel internacional y va a contramano de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestra soberanía», concluyó.

Del acto participaron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Trabajo, Walter Correa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, entre otras autoridades y representantes del sector productivo provincial.

Por: Jorgelina Naveiro