River se reencontró con la victoria en el debut de Leonardo Ponzio El nuevo ciclo se inició en el Sur y el equipo mostró pasajes de juego interesante, con nombres que de a poco empiezan a levantar su nivel. El local reaccionó en la segunda parte.

River, con la cara nueva de Ponzio en el banco, con sus hinchas en una de las cabeceras de la cancha de Banfield, con una camiseta violeta con la banda cruzada, con muchas de las virtudes y algunos defectos de la anterior gestión del “Chacho” Coudet ganó 3-2 y dejó sentadas las posibles bases, para iniciar desde ahora la ansiada recuperación.

Lo mejor del equipo de la banda estuvo del medio hacia adelante, en la notable actuación de Angel Correa; en sus encuentros con Almada; en el golazo de Driussi que abrió el marcador, en las múltiples paredes y triangulaciones ensayadas entre los nombrados y Andrada; en las jugadas que se frustraron en los palos ante remates de Almada y Galván; en la tranquilidad de su juego en el medio campo que le dio más importancia a la precisión que a la velocidad.

1) Toque de Driussi a ras del piso, devolución de Correa por arriba y volea de Driussi sobre la salida del “Ruso” Rodriguez. Golazo.

2) Penal medio forzado por Almada que se puso por delante del defensor que iba a rechazar. Clara falta. Pateó Almada a la izquierda de Rodríguez. A instancia del VAR, que encontró una hormiguita con forma de mínima invasión de un defensor de Banfield se repitió el remate y esta vez Almada cambió de palo y la mandó a guardar.

3) Pase de Galván, en cortada, Correa tropieza, se cae, pero rápidamente se lavanta y antes de que lo puedan tapar clava el remate al primera palo. Gol que vale metáfora, porque en ese momento parecía que el equipo se caía, pero con ese gol (el 3-1) logró recuperar su imagen.

Banfield hizo lo suyo para que el partido se graduara de partidazo. En el segundo tiempo, después de haber sido ampliamente superado en el primero, equilibró el juego y logró generar buenas llegadas que le permitieron marcar dos goles.

1) Centro de Abraham, cabecea Machado, manotea Beltrán, la pelota cae en la cabeza de Sepúlveda a un metro del arco.

2) Brillante media vuelta de Sepúlveda, la toca Beltrán, pero no hace más que darle espectacularidad a la acción.

Hubo un tercer gol de Sepúlveda, sobre la hora, pero estaba unos 30 centímetros adelantado respecto del último defensor rival. Por esa distancia mínima se evitaron los comentarios del tipo “River no puede con sus fantasmas” o “sale Coudet, entra Ponzio, pero todo sigue igual”, y cosas parecidas. Lo que no se va a poder evitar es que ahora muchos digan apresuradamente cosas como “se nota la mano de Ponzio”.

La realidad a mitad de camino entre todas estas posturas es que River tiene un plantel de indudable jerarquía, y que triunfos como el logrado contra Banfield van a dar tranquilidad y funcionarán como un cricket para la autoestima de todos.

River es una maquinita del medio hacia adelante, pero le falta alineación y balanceo atrás. Cuando lo logre todo le irá sobre ruedas.

Por Juan José Panno