Mapa de privatizaciones del Gobierno: las empresas que Milei quiera sacar del Estado antes de 2027

El Gobierno de Javier Milei definió una hoja de ruta para avanzar con la privatización o concesión de al menos “cinco empresas públicas antes del primer semestre de 2027” . El objetivo es reducir la participación del Estado en distintas actividades y acelerar procesos que ya están en marcha.

Detrás de este objetivo, que nació durante la campaña política del presidente, trabajan el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas que conduce el abogado Diego Chaher y las conducciones de cada firma.

La primera prioridad es AySA , cuyo 90% será ofrecido en una licitación prevista para el 15 de septiembre. La apertura de ofertas no tendrá un precio base, sin valor de referencia por lo que el oferente que realice la propuesta más jugosa se quedará con AySA.

La empresa que se encarga de brindar el servicio público de agua potable mantiene las mayores expectativas por “el mejor acuerdo”. De todas maneras, hay una valuación que armó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) sobre el valor que tiene una empresa como AySA y toda oferta debe estar por encima de ese precio de referencia.

Por el momento, trascendió que varios nombres están interesados en contar con semejante activo. Aparecen Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor.

Filiberti realizaría una propuesta con Rowing, la constructora de Walter Román. También podría hacerse cargo de las acciones el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas.

Belgrano Cargas: concesión de las vías y terrenos asociados

El tren Belgrano Cargas es otra empresa que está en mira libertaria: se lanzó la licitación por concesión de vías hace unos días.

El desafío oficial será obtener a un oferente que acepte una concesión por 50 años, una inversión cercana a los US$1000 millones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Todo bajo una cláusula que impida a empresas extranjeras que sean controladas por estados involucrarse.

La licitación contempla que las empresas podrán realizar consultas hasta el 28 de octubre y tendrán plazo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59. Y comprende la concesión de las vías y los inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Intercargo: se prepara un nuevo llamado a licitación

Después figura Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra en los aeropuertos, en el mapa libertario.

Desde el año pasado que las autoridades se encuentran puliendo el proceso de licitación y, actualmente, se encuentran trabajando un segundo llamado antes de que termine el año, con modalidad a definir.

ENARSA: licitación y avance sobre gasoductos

Por último, está ENARSA, la firma estatal encargada de la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica. Según fuentes libertarias ante la pregunta de NA, en este 2026 se convocará a licitación de las termoeléctricas Belgrano y San Martín.

Y luego en el primer trimestre de 2027 con la de Central Vuelta de Obligado. Además el Gobierno tiene previsto avanzar con los gasoductos de ENARSA, otro valor fundamental de la compañía.

Por Redacción Política