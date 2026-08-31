Granja Tres Arroyos ratificó 270 despidos y trabajadores convocaron a una protesta urgente

Los 270 despidos en Granja Tres Arroyos quedaron firmes después de que la empresa confirmara las desvinculaciones y concluyera la instancia de conciliación obligatoria. La decisión profundizó la incertidumbre entre los trabajadores, que convocaron para este domingo a una concentración frente a la planta para reclamar una salida al conflicto.

La movilización fue anunciada para las 18 y tendrá carácter urgente. Bajo el lema “Que no se apague la lucha”, los operarios expresarán su rechazo a las cesantías y reclamarán respuestas ante la falta de pago de salarios e indemnizaciones.

El conflicto volvió a agravarse este viernes, cuando se conoció oficialmente la decisión de sostener los 270 despidos. La novedad fue comunicada por Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de la Alimentación, quien reconoció el difícil escenario que atraviesan los empleados y sus familias.

Finalizó la conciliación y quedaron firmes los despidos

La confirmación de las desvinculaciones se produjo después de una etapa en la que los trabajadores mantenían expectativas respecto de una eventual revisión de la decisión empresarial.

Durante una audiencia previa, según explicó el representante gremial, la compañía había planteado la posibilidad de mantener suspendidas las cesantías mientras permaneciera vigente la conciliación obligatoria.

Concluida esa instancia sin una solución definitiva, los 270 despidos fueron ratificados y la situación laboral de los afectados volvió a quedar en el centro de la preocupación.

A la pérdida de los puestos de trabajo se suma otro problema que mantiene en alerta a los trabajadores: la ausencia de precisiones sobre las obligaciones económicas pendientes.

Chamorro señaló que hasta el momento no se conocieron definiciones concretas respecto de un eventual esquema para cancelar los salarios adeudados.

Tampoco habría fechas establecidas para abonar las indemnizaciones correspondientes a las personas desvinculadas, situación que aumenta la incertidumbre económica de las familias alcanzadas por el conflicto.

“Estamos bastante desanimados, pero seguimos luchando”

Ante este escenario, el secretario general del Sindicato de la Alimentación reconoció el impacto que produjo la ratificación de los despidos, aunque aseguró que continuará el acompañamiento gremial.

“Estamos bastante desanimados, pero seguimos luchando”, manifestó Chamorro.

El sindicato anticipó que mantendrá el asesoramiento y la asistencia legal a los trabajadores afectados mientras se analizan los pasos a seguir después del cierre de la instancia de conciliación.

Buscan un inversor para la empresa

En paralelo al conflicto laboral continúan las gestiones destinadas a encontrar un posible inversor que permita generar una alternativa para el futuro de Granja Tres Arroyos y de su planta de trabajadores.

La posibilidad aparece como una de las expectativas abiertas frente a un escenario marcado por los despidos, las deudas salariales y la incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones.

Hasta el momento, de acuerdo con la información disponible, no se comunicó un acuerdo concreto con un potencial interesado ni una solución definitiva que permita revertir la situación de los trabajadores desvinculados.

Convocaron a una concentración para este domingo

Tras conocerse la ratificación de las cesantías, los trabajadores decidieron volver a manifestarse públicamente. La concentración fue convocada para este domingo a las 18 frente a las instalaciones de la planta.

La protesta se desarrollará bajo la consigna “Que no se apague la lucha” y tendrá como principales reclamos la situación de los despedidos, el pago de los salarios pendientes y la cancelación de las indemnizaciones.

Los operarios también reclaman certezas sobre el futuro de la actividad y manifiestan su rechazo ante la posibilidad de un cierre de la planta.

Reclaman respuestas concretas

La ausencia de fechas para el cumplimiento de las obligaciones pendientes es uno de los principales motivos de la nueva convocatoria.

Los trabajadores pretenden obtener respuestas respecto del cobro de lo adeudado y conocer qué alternativas existen para quienes quedaron fuera de la empresa luego de la ratificación de los 270 despidos.

También mantienen la expectativa sobre las negociaciones para conseguir un inversor, aunque por ahora no se informaron avances que permitan anticipar una solución.

Incertidumbre para cientos de familias

La finalización de la conciliación obligatoria abrió así una nueva etapa en un conflicto que afecta directamente a cientos de trabajadores y sus grupos familiares.

Sin una definición respecto del pago de salarios e indemnizaciones y con los despidos ya ratificados, el foco estará puesto ahora en las negociaciones que puedan desarrollarse y en las eventuales alternativas para garantizar la continuidad productiva.

Mientras tanto, el Sindicato de la Alimentación continuará acompañando a los empleados y la concentración de este domingo buscará mantener visible el reclamo. “Estamos bastante desanimados, pero seguimos luchando”, sintetizó Chamorro sobre el momento que atraviesan los trabajadores de Granja Tres Arroyos.