Fondos para despidos: cómo funcionará el nuevo esquema de indemnizaciones El FAL comenzará a regir en noviembre y obligará a las empresas a destinar entre el 1% y el 2,5% de su masa salarial a un fondo que podrá invertirse en el mercado de capitales.

A finales de este año comenzará a regir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los capítulos aprobados dentro de la reforma laboral, que creará un “fondo” en donde se depositará parte de las cargas patronales.

El esquema, de carácter obligatorio, sostiene la creación de un FAL por cada empleador, el cual deberá girar una parte de sus aportes que realiza al Estado hacia el mercado de capitales. Para las grandes empresas es del 1%, mientras que para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) asciende al 2,5% el aporte mensual sobre masa salarial.

Dará inicio formal en noviembre y, durante seis meses, el aporte mensual quedará depositado en cada fondo de las compañías. Es decir, recién en mayo de 2027 se podrá comenzar a usar para efectuar las indemnizaciones.

Este esquema seguramente derivará en una disputa que tendrá lugar entre los bancos o las sociedades de bolsa, que serán los encargados de administrar el Fondo Común de Inversión (FCI) o el Fideicomiso Financiero (FF), según lo que decida el empleador.

Ambas opciones deberán estar constituidas en el país y contar con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el mercado adelantan que las grandes empresas y multinacionales utilizarán los FF, mientras que las PyMEs se inclinarán por el FCI.

En ese escenario aparece TMF Group, la empresa multinacional de origen holandés, que busca instalarse como fiduciaria y manejar los fondos de las compañías a partir de noviembre.

“Constituir el FAL en un fideicomiso financiero le da a cada empresa un patrimonio propio, trazable y protegido”, sostuvo la firma de Países Bajos.

El límite en las inversiones

Al momento de colocar el dinero, la cartera de inversiones se diversifica entre cuatro posibles instrumentos: títulos públicos a nivel nacional como provincial y CABA (estos últimos con tope de hasta 15%), plazos fijos (15%) y obligaciones negociables (20%).

Sin embargo, la compra de deuda del Estado no tiene un tope establecido, por lo que se puede invertir el 100% del FAL en ese instrumento.

Algunos especialistas señalaron que, de esta manera, el Gobierno podrá captar hasta US$ 4.000 millones por las colocaciones en los títulos públicos y tener un caudal más armado de cara al año electoral.

Además, las pautas para adquirir deuda de provincias y empresas son exigentes: únicamente se podrá en aquellas jurisdicciones y compañías calificadas con la nota de deuda “AAA” por dos de las tres agencias crediticias (S&P, Fitch y Moody’s).

“El esquema regulatorio diseñado por el Gobierno termina otorgando un tratamiento particularmente favorable a los títulos nacionales: son activos elegibles, no tienen el límite porcentual específico que sí tienen provincias, bancos y empresas, y tampoco están sujetos al requisito de calificación de triple AAA”, había dicho Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, a esta agencia.

Son cero las provincias que califican con esa nota de deuda -a excepción de la Ciudad de Buenos Aires- y solo ocho empresas: los bancos Macro, Galicia, BBVA y Santander; YPF, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE) y Adecoagro.

Próximos pasos

Si bien ya se definió la fecha de inicio, la CNV lanzó una consulta pública sobre la reglamentación del FAL, en busca de “seguir recibiendo aportes” sobre el mecanismo para realizar contribuciones destinadas a afrontar las indemnizaciones.

El plazo comenzó a partir del 13 de agosto y se extenderá por 15 días hábiles, terminando el 2 de septiembre, donde los interesados podrán presentar sus opiniones y propuestas completando el formulario modelo de la resolución a través del portal institucional de la CNV.

“Además de las reuniones que venimos manteniendo con los distintos actores involucrados, consideramos fundamental abrir esta instancia para seguir recibiendo aportes que nos permitan tener la mejor norma posible para estos instrumentos, que pueden convertirse en un claro ejemplo del tipo de inversor de largo plazo que el mercado de capitales argentino necesita para seguir expandiendo su crecimiento”, precisó Roberto Silva, presidente del organismo.

Por Galo Gómez Frangella

NA.