River visita a Banfield, en el comienzo del interinato de Ponzio como director técnico El “Millonario” necesita empezar a sumar para salir del fondo en la Zona B del Torneo Clausura

River visitará este domingo a Banfield, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en el que será el comienzo del interinato de Leonardo Ponzio como director técnico en el «Millonario» tras la salida de Eduardo Coudet.

El encuentro, que está programado para las 15, se llevará a cabo en el Estadio Florencio Solá, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

River llega a este encuentro en un muy duro momento, ya que viene de sufrir una sorpresiva eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe de Colombia, lo que derivó en la renuncia de su ex director técnico Eduardo «Chacho» Coudet.

Su reemplazante será Ponzio, quien fue clave como jugador en el River más ganador de la historia y que ahora tendrá la difícil tarea de encaminar a un equipo que solo tiene por delante en lo que queda de semestre al Torneo Clausura, donde está obligado a salir campeón o a sumar prácticamente todos los puntos que le quedan para ingresar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Actualmente, el «Millonario» marcha decimocuarto en la Zona B con cuatro puntos y solo tiene por debajo a Aldosivi de Mar del Plata.

Banfield, por su parte, viene de perder 2-1 como visitante frente a Newell´s en Rosario y ocupa la undécima posición en la Zona B con siete unidades.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura

Zona B – fecha 7

Banfield – River

Estadio: Florencio Solá

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Lucas Novelli

Hora: 15. TV: ESPN Premium

Banfield: Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Fausto Vera; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.