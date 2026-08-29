La morosidad en las familias volvió a crecer en julio y marcó un nuevo récord, según estimación de privados

La morosidad de los créditos volvió a subir en julio y marcó un nuevo récord , luego de la leve baja registrada el mes previo, y deja una nueva señal de alerta para los hogares. Según un informe de la consultora 1816, 5,9 millones de personas tienen deudas familiares en situación irregular , equivalente al 28% de los argentinos que poseen algún crédito .

El relevamiento, elaborado sobre la base de la Central de Deudores del BCRA, estima que la mora total del sector privado no financiero pasó del 7,63% en junio al 7,73% en julio . Se consideran irregulares los créditos con más de 90 días de atraso.

La mayor presión continúa concentrada en los hogares. La mora de las familias subió del 12,77% al 12,94% , mientras que la de las empresas avanzó del 3,50% al 3,61% .

El dato adquiere relevancia porque el deterioro no se explica tanto por un salto del saldo impago, sino por la caída real del crédito a las familias: al reducirse el stock total de préstamos, aumenta la proporción que representa la deuda morosa.

Las refinanciaciones llegaron a niveles récord

En paralelo, crecieron las refinanciaciones. El saldo refinanciado equivale ya al 3,7% del total de crédito a familias y al 0,8% del financiamiento a empresas, máximos en décadas.

Solo los hogares refinanciaron deudas por unos $2,6 billones, según 1816. Estas operaciones podrían moderar la mora en los próximos meses, aunque el efecto no es inmediato: un deudor que refinancia debe sostener varios pagos consecutivos para volver a una situación crediticia normal.

La consultora destacó que la mora familiar aumentó en julio en 23 de las 30 principales entidades financieras medidas por su volumen de préstamos a hogares.

La situación se agrava en entidades financieras no bancarias

El panorama es todavía más delicado en las entidades no financieras, segmento en el que participan billeteras virtuales, emisoras de tarjetas y otras compañías de crédito. Allí, la mora de familias alcanzó el 33,69% en julio.

Este mercado está liderado por Tarjeta Naranja y Mercado Pago, que explican en conjunto cerca del 54% de las financiaciones familiares dentro del universo de entidades no financieras.

Aunque la mayor parte del monto total en mora está en el sistema financiero tradicional -representa el 65% del saldo irregular agregado-, hay más personas con atrasos en entidades no financieras: 4,2 millones, frente a 3 millones en bancos y financieras. Las cifras no se suman porque hay deudores que registran obligaciones en ambos segmentos.

La mitad de los morosos debe menos de $626.000

El informe también muestra que la deuda media de quienes están en mora asciende a $4,8 millones en entidades financieras y a $1,2 millones en las no financieras. Sin embargo, la mediana es mucho menor.

En otras palabras, la mitad de las personas con créditos irregulares debe menos de $626.000, al considerar ambos segmentos. El dato expone el peso que adquirieron deudas relativamente chicas en los presupuestos familiares, en un contexto en el que la mitad de la población con ingresos percibe menos de $800.000 mensuales.

En la comparación regional, Argentina exhibe una mora elevada sobre el crédito total -7,7%-, aunque el tamaño reducido del sistema financiero limita su impacto macroeconómico: el monto de créditos irregulares equivale a cerca de 1,1% del PBI, por debajo de varios países de América Latina.