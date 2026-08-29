Independiente recibe a Gimnasia (M), en un duelo clave por el liderazgo en la Zona A del Torneo Clausura El “Rojo”, que es dirigido por el brasilero Jadson Viera, podría alcanzar la línea del líder, que es Instituto de Córdoba.

Independiente recibirá este domingo a Gimnasia de Mendoza, por la séptima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita mantenerse en la pelea por la primera posición de la Zona A.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se disputará en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

El de este domingo será el segundo partido del brasilero Jadson Viera como director técnico de Independiente, luego de lo que fue su debut en la fecha pasada con el empate sin goles ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Pese a no haber logrado sumar de a tres, el «Rojo» se mantiene en la pelea por la primera posición de la Zona A, debido a que tiene 10 puntos y en caso de ganar alcanzará al menos de manera momentánea al líder, que es Instituto de Córdoba.

Además, el equipo de Avellaneda busca afirmarse en los puestos de clasificación a las competencias internacionales de la próxima temporada y, por qué no soñar, con el ingreso a la Copa Libertadores 2027.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, tuvo un sorprendente inicio en este Torneo Clausura, donde se ubica en el tercer puesto de la Zona A con 12 puntos y se ilusiona con la posibilidad de pelear por el ingreso a la Copa Sudamericana 2027 en caso de seguir sumando.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Clausura

Zona A – fecha 7

Independiente – Gimnasia de Mendoza

Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Adrián Franklin

Hora: 19:15. TV: ESPN Premium

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Iván Marcone; Santiago Montiel, Mateo Pérez Curci, Lautaro Millán, Josias Palais; Gabriel Ávalos. DT: Jadson Viera.

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Tomas O’Connor, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Agustín Módica. DT: Darío Franco.