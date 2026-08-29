El radicalismo se rearma en provincias y le mete presión a gobernadores dialoguistas

El proceso de renovación de autoridades de la Unión Cívica Radical avanza en distintas provincias con un mismo trasfondo que es definir qué lugar ocupará el partido frente al Gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones de 2027. Catamarca y Salta ofrecen dos fotografías distintas de ese debate interno, con liderazgos que empiezan a marcar posición sobre una eventual alianza con La Libertad Avanza (LLA).

En Catamarca, los distintos sectores del radicalismo lograron un acuerdo para evitar una elección interna que parecía inevitable. El resultado de esa negociación fue la consagración de Genaro Contreras, del sector Celeste y dirigente deldepartamento Belén , como nuevo presidente del Comité Provincia para el período 2026-2028. Su nombre había quedado apartado en una primera instancia de las conversaciones, pero volvió a la mesa como fórmula de consenso cuando los referentes partidarios lo convocaron nuevamente.

Contreras dejó abierta la posibilidad de un diálogo futuro con LLA de cara a 2027, aunque marcó distancia respecto de un acuerdo inmediato. El flamante titular radical reconoció una vocación aliancista del partido, pero remarcó que antes debe ordenar puertas adentro la estructura partidaria. Sobre las diferencias con el espacio libertario, admitió que existe una brecha ideológica marcada, aunque insistió en que esa discusión no debería cerrarse de antemano.

El dirigente sostuvo que cualquier eventual entendimiento deberá evaluarse en función de lo que le convenga a la provincia, y llamó a construir un núcleo de coincidencias antes que profundizar las diferencias con otras fuerzas. También puso el eje del relanzamiento partidario en la recuperación de la presencia territorial y en la escucha a los jóvenes. El acuerdo de unidad catamarqueño, sin embargo, no está completamente cerrado: en Valle Viejo se presentaron dos listas pese al compromiso firmado por todos los sectores, lo que generó malestar interno y obligó a la Junta Electoral a revisar la documentación antes de proclamar a las nuevas autoridades.

Ese escenario agrega un condimento adicional a la eventual apertura de Contreras hacia LLA debido a que el gobernador peronista Raúl Jalil mantiene un vínculo fluido con la Casa Rosada , al punto de haber acompañado votaciones clave del oficialismo libertario en el Congreso e incluso de haber visto pasar a diputados propios al bloque de LLA. En ese contexto, u na eventual alianza provincial entre la UCR y La Libertad Avanza introduciría un ruido no menor en esa relación , en la medida en que fortalecería en Catamarca a un espacio opositor al gobernador con el que Nación hoy dialoga sin sobresaltos.

Salta: interna en octubre

El escenario salteño es distinto porque allí el Comité Central ya convocó a elecciones internas para el 25 de octubre, luego de que la Cámara Nacional Electoral ratificara la validez de un proceso partidario que había quedado judicializado. Esa resolución destrabó el camino para una nueva renovación de autoridades y cargos en todos los niveles de la estructura.

En ese contexto, la actual presidenta del radicalismo salteño, Soledad Farfán, planteó una posición más cautelosa respecto de eventuales alianzas con el oficialismo nacional. La diputada provincial consideró que el partido reúne condiciones para presentarse solo en los comicios provinciales de 2027, aunque aclaró que esa mirada la expresaba a título personal y no descartó acuerdos puntuales con sectores que coincidan en agenda de empleo, salud, educación pública y presencia estatal.

Farfán respaldó además la candidatura del exdiputado nacional Miguel Nanni para integrar la Auditoría General de la Provincia, en el marco de lo que definió como una postura de «oposición constructiva» que la UCR mantiene desde su paso por Juntos por el Cambio en 2023. La titular partidaria también cuestionó el nivel de confrontación de la política actual, con una crítica dirigida a sectores de LLA, a los que dijo no considerar enemigos sino simplemente adversarios.

La discusión sobre alianzas en Salta se entrelaza además con una pulseada de fondo que excede al radicalismo. El gobernador Gustavo Sáenz también sostiene un diálogo fluido con la Nación, pero el sector de La Libertad Avanza que responde a Alfredo Olmedo y a la senadora Emilia Orozco viene marcando distancia de cualquier entendimiento con el mandatario provincial. Ese sector impulsó, entre otros frentes, el cuestionamiento a la ampliación de la Corte de Justicia salteña, el tribunal que eventualmente debería expedirse sobre la legalidad de una futura candidatura de Sáenz a la reelección en 2027. En ese cuadro, el temor del gobernador es que la propia LLA provincial busque judicializar su candidatura para despejarle el camino a Orozco rumbo a la gobernación.

Por David Correa