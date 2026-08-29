A días de enfrentar a Boca, Vélez contrató a Ronaldo Martínez El delantero paraguayo llegará procedente de Talleres y firmará a préstamo por 18 meses. Guillermo Barros Schelotto podría contar con él para el duelo del próximo miércoles por la Copa Argentina.

Vélez acordó la incorporación del delantero paraguayo Ronaldo Martínez, procedente de Talleres de Córdoba, a cuatro días de enfrentar a Boca por los octavos de final de la Copa Argentina. El atacante de 30 años llegará a préstamo por 18 meses, con cargo y una obligación de compra sujeta al cumplimiento de determinados objetivos deportivos.

Martínez viajará a Buenos Aires durante el fin de semana para realizarse la revisión médica y posteriormente firmar su contrato con el conjunto de Liniers. Si completa los trámites de inscripción correspondientes, podrá quedar a disposición de Guillermo Barros Schelotto para el partido ante Boca del miércoles 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El delantero había quedado relegado en la consideración de Jorge Sampaoli en Talleres y buscaba una salida durante el actual mercado de pases. En el conjunto cordobés disputó 24 partidos oficiales, convirtió cuatro goles y entregó dos asistencias desde su llegada a comienzos de 2026.

Uno de esos tantos fue precisamente frente a Vélez, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Martínez abrió el marcador de cabeza para Talleres en el Kempes, aunque el Fortín terminó imponiéndose por 3-1 con goles de Rodrigo Aliendro, Thiago Silvero y Diego Valdés.

El mejor rendimiento del paraguayo en el fútbol argentino se produjo anteriormente en Platense. Con el Calamar acumuló 114 encuentros, 22 goles y ocho asistencias, y formó parte del equipo que conquistó el Torneo Clausura 2025.

Vélez buscaba un centrodelantero luego de las salidas de Braian Romero, transferido a Olimpia de Paraguay, y Florián Monzón, quien continuó su carrera en Atlas de México. Barros Schelotto venía utilizando en esa posición principalmente a los juveniles Dilan Godoy y Thiago Aguirre.

La incorporación de Martínez se suma a la llegada del arquero Facundo Sanguinetti en este mercado de pases. El delantero será el refuerzo ofensivo de Vélez antes del encuentro eliminatorio frente a Boca, programado para el miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina.