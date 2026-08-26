Tras la detención de Cerimedo por intento de femicidio, Javier Negre anunció que el consultor vendió sus acciones de La Derecha Diario El empresario español aseguró que el vínculo comercial se interrumpió la semana pasada y desmarcó al portal libertario de las acusaciones por sicariato y granjas de bots.

En un intento por amortiguar la onda expansiva del escándalo criminal que sacude al arco político oficialista, el periodista español Javier Negre afirmó ayer lunes que Fernando Cerimedo se desvinculó de manera definitiva de La Derecha Diario. El anuncio se produjo apenas días después de la detención del consultor libertario en Bolivia, acusado de haber contratado sicarios para atentar contra la vida de su expareja, Nadia Beller. Durante una entrevista radial, el propietario del portal afín al Gobierno sostuvo que la salida del estratega digital se venía negociando desde comienzos de año y que la operación formal se cerró el pasado viernes.

La narrativa del desmarque busca tomar distancia de la figura de Cerimedo, quien permanece privado de su libertad en suelo boliviano desde el martes 18 de agosto por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Según la versión del empresario mediático, las conversaciones para desplazar al asesor argentino respondieron exclusivamente a su falta de participación cotidiana en la gestión operativa del portal. «Le pedí por favor que se saliese del medio de comunicación, porque no tenía incidencia directa ni en la gestión, ni en el management, ni en cargos directivos», justificó Negre sobre el trámite que terminó de sellarse tras demoras administrativas provocadas por el arresto del imputado.

El intento de blindaje hacia el medio de comunicación contó con un aval llamativo proveniente de la propia víctima. A través de sus redes sociales, Beller respaldó la versión sobre la venta del paquete accionario y solicitó expresamente desvincular al periodista español de la causa penal por la emboscada a tiros que sufrió en Santa Cruz de la Sierra. La denunciante enmarcó la transacción comercial dentro del proceso de liquidación de activos que el consultor estaba ejecutando a raíz de su trámite de divorcio, pidiendo que no se utilice el ataque armado como insumo para disputas políticas.

En su descargo, Negre procuró además trazar una divisoria de aguas entre la línea editorial de La Derecha Diario y las actividades privadas de consultoría política que Cerimedo coordinaba junto a un socio estadounidense. Asimismo, el empresario rechazó enfáticamente las sospechas sobre la utilización de estructuras digitales irregulares o manipulación de datos dentro del portal, asegurando que el acusado no poseía las credenciales de acceso a las redes sociales de la empresa y que la totalidad del tráfico que registran sus publicaciones proviene de audiencias orgánicas.

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La operación de distanciamiento también alcanzó la presencia internacional del oficialismo y la participación de la gestión libertaria en foros conservadores de Estados Unidos. Negre desestimó cualquier rol de Cerimedo en la organización de los encuentros de la comunidad hispana que suelen contar con la presencia estelar de Javier Milei, aclarando que la logística corresponde a la firma Latino Wall Street y reduciendo el paso del estratega por Mar-a-Lago a la mera recepción de un reconocimiento individual durante una gala de la Hispanidad.

El repliegue relámpago de las acciones de Cerimedo evidencia el apuro del entramado comunicacional libertario por desligarse de un operador clave en la campaña que ahora enfrenta acusaciones por sicariato, violencia de género y negocios oscuros en el exterior. Mientras la Justicia de Bolivia avanza en la recolección de pruebas e indaga la trama económica detrás del atentado, la nave insignia del periodismo adicto al Gobierno busca cerrar filas para evitar que el barro judicial salpique la imagen de la gestión nacional.