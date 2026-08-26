Reforma del BCRA: cuáles son los puntos clave del proyecto de Javier Milei y los cambios

El Gobierno busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) para reforzar la independencia de la autoridad monetaria, limitar el financiamiento al Estado y concentrar su misión en preservar el valor de la moneda. El proyecto ya comenzó a ser debatido en el Congreso y tiene varios puntos que generan discusión entre oficialismo y oposición.

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA se encamina a convertirse en una de las principales iniciativas económicas del Gobierno de Javier Milei para el segundo semestre. El proyecto propone cambiar de manera sustancial el funcionamiento de la autoridad monetaria y establecer límites más estrictos a su relación financiera con el sector público.

La iniciativa apunta, en términos generales, a consolidar un Banco Central con mayor autonomía respecto del poder político, eliminar los mecanismos de financiamiento monetario del Tesoro y redefinir cuáles serán sus objetivos centrales. El proyecto ya obtuvo dictamen en Diputados con 42 firmas sobre 73 legisladores presentes y ahora enfrenta el debate en el recinto.

Uno de los cambios centrales es la modificación del mandato del Banco Central. El proyecto establece como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda . De esta manera, se busca dejar atrás el esquema incorporado con la reforma de 2012, que además de la estabilidad monetaria contemplaba objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

El cambio implica concentrar el accionar del BCRA en la estabilidad monetaria y, particularmente, en la lucha contra la inflación.

Javier Milei busca darle al Banco Central una misión central: preservar el valor de la moneda. La iniciativa también plantea mayores límites al financiamiento monetario del déficit, cambios en el reparto de utilidades y un mecanismo más exigente para remover a las autoridades.

Fin del financiamiento al Tesoro

Otro de los puntos más relevantes es la prohibición del financiamiento del sector público por parte del Banco Central. El proyecto elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional y establece restricciones para otras formas de asistencia financiera directa o indirecta. La prohibición también alcanza al financiamiento de provincias y municipios.

El objetivo del Gobierno es cerrar una de las vías utilizadas históricamente para financiar el déficit fiscal mediante emisión monetaria. Según la argumentación oficial, evitar que el BCRA pueda cubrir desequilibrios fiscales es una condición necesaria para consolidar la estabilidad de precios.

Qué pasará con las utilidades del BCRA

La reforma también modifica el tratamiento de las utilidades de la autoridad monetaria. El proyecto busca impedir que el Tesoro pueda recibir como financiamiento utilidades meramente contables generadas, por ejemplo, por variaciones en el valor de los activos o por operaciones financieras.

La intención es evitar que resultados que no representan necesariamente una ganancia realizada se conviertan en recursos disponibles para financiar el gasto público.

Mayor protección para el directorio

La iniciativa incorpora además un cambio importante en la forma de remover a las autoridades del Banco Central. Para desplazar al presidente o a los integrantes del directorio será necesaria una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La modificación apunta a elevar las barreras institucionales frente a cambios de conducción derivados de los ciclos políticos.

Los mandatos, sin embargo, no se extienden. El proyecto mantiene la duración actual de seis años y apuesta a reforzar la estabilidad de las autoridades mediante un mecanismo de remoción más exigente.

Adiós a las Letras Intransferibles

Otro de los puntos incluidos en la reforma es la prohibición de utilizar nuevas Letras Intransferibles. Estos instrumentos fueron utilizados durante años por el Tesoro para obtener reservas internacionales del Banco Central a cambio de títulos que quedaban dentro del activo de la autoridad monetaria y que no podían negociarse en el mercado.

El proyecto busca impedir que este mecanismo vuelva a utilizarse como una vía indirecta para que el Tesoro acceda a las reservas del BCRA.

Cambios en las operaciones y las reservas

La reforma también actualiza las herramientas operativas del Banco Central. El proyecto le permite intervenir en los mercados mediante operaciones con títulos públicos, divisas y otros activos financieros, siempre bajo condiciones de mercado, con el objetivo de regular la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia.

A su vez, incorpora una protección específica para las reservas internacionales y establece reglas más precisas sobre los activos externos que pueden formar parte de ellas, incluyendo oro y activos financieros líquidos.

El debate político en el Congreso

El principal desafío para el Gobierno será ahora convertir el respaldo obtenido en las comisiones en una mayoría suficiente para aprobar la reforma en Diputados.

El dictamen consiguió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y otros bloques, mientras que Unión por la Patria y la izquierda se mantienen en contra de la iniciativa.

Uno de los puntos que concentra mayor atención es precisamente el nuevo mecanismo de remoción de las autoridades del BCRA. La discusión también gira alrededor del alcance que tendrá la autonomía de la entidad y de la posibilidad de que una política monetaria concentrada exclusivamente en la estabilidad de precios entre en tensión con otras decisiones de política económica.

Qué busca Milei con la reforma

En términos políticos y económicos, la apuesta del Gobierno es que las nuevas reglas sobrevivan a la actual administración. La intención es establecer límites institucionales para impedir que futuras gestiones vuelvan a utilizar al Banco Central como fuente de financiamiento del Tesoro.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para consolidar el equilibrio fiscal y eliminar lo que considera mecanismos que contribuyeron históricamente a la emisión monetaria y la inflación.

El interrogante central será si las restricciones previstas por la reforma logran convertirse en reglas permanentes de la política económica argentina o si, como ocurrió con otras modificaciones de la Carta Orgánica, quedan sujetas a futuros cambios de gobierno.