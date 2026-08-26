Nuevos créditos hipotecarios: las claves del plan que lanzó el Gobierno Con un monto total de $2 billones, se va a estructurar en licitaciones de $200.000 millones cada una. El plan incluye plazos fijos UVA con tasas mínimas del 2,50% (1 año) y 4,50% (5 años).

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles un plan para impulsar los créditos hipotecarios utilizando fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. El objetivo de la iniciativa es brindarles fondeo más acorde con los plazos extensos que requieren los préstamos para vivienda.

El Programa de Licitación de Plazos Fijos para crédito hipotecario cuenta con un monto total de $2 billones, estructurado en licitaciones de $200.000 millones cada una. El instrumento financiero consiste en depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread, destinados a fondear créditos hipotecarios para personas humanas dedicados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

Las condiciones de plazos y tasas mínimas se dividen en dos tramos: el Tramo 1, con plazo a un año y tasa UVA más un spread mínimo del 2,50%; y el Tramo 2, con un plazo de cinco años y una tasa de UVA más un spread mínimo del 4,50%.

El detalle de los nuevos créditos hipotecarios Respecto a la operatoria, se fijó un límite máximo ofertado del 20% del monto total por licitación para cada entidad financiera (EEFF), las cuales dispondrán de un plazo de aplicación de los fondos de 90 días corridos desde la constitución del depósito.

Asimismo, las condiciones generales de los créditos hipotecarios establecen una tasa máxima de UVA + 7,50%, un plazo mínimo estipulado de 15 años y un monto máximo por crédito equivalente a 150.000 UVA.

Las claves del plan anunciado por el gobierno: Monto del programa: $ 2 billones.

Instrumento: depósito a plazo fijo en pesos ajustable por UVA más un spread.

Destino: créditos hipotecarios a personas humanas para primera vivienda.

Monto por licitación: $ 200.000 millones.

Plazos y tasas mínimas: Tramo 1: plazo de 1 año, tasa UVA más un spread mínimo de 2,50%. Tramo 2: plazo de 5 años, tasa UVA más un spread mínimo de 4,50%.

Condiciones generales de los créditos hipotecarios: Tasa máxima: las EEFF adjudicatarias no podrán otorgar, con los fondos adjudicados en el marco del presente programa, créditos hipotecarios a una tasa superior a UVA + 7,50%.

Plazo mínimo: 15 años.

Monto máximo: el equivalente de 150.000 UVA por crédito.