Morosidad: Argentina lidera el ranking en América Latina y triplica el promedio regional

En un relevamiento que incluyó a 16 países de América Latina, el sistema bancario de Argentina exhibió el mayor nivel de morosidad en sus préstamos al sector privado con un 7,3% de la cartera en situación irregular, una cifra que triplica con holgura el promedio regional del 2,78%.

Al mismo tiempo, y pese a la mejora mostrada en los últimos dos años, otro indicador clave para el financiamiento relegó a la Argentina al último puesto del ranking: el ratio crédito/PBI se situó en un 14,3%, el más bajo de los 16 países evaluados, muy lejos del promedio regional del 47,3%.

Las cifras se desprenden de un reporte de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), organismo que nuclea a 540 instituciones de la región, con registros cerrados al primer trimestre. El estudio se enfoca en la banca tradicional , un actor que en el país absorbe cerca de dos tercios de los $14 billones contabilizados en cartera irregular.

El tramo restante de los créditos en mora queda en el mapa del financiamiento no bancario, encabezado por las fintech, las financieras de supermercados y grandes tiendas, las mutuales y las cooperativas.

La mora en el cumplimiento de los créditos refleja una tendencia al alza en toda América Latina, consolidando un deterioro progresivo en la calidad de las carteras de la región. De esa manera, Felaban señala que “la cartera vencida del sistema bancario latinoamericano reforzó su tendencia alcista y cerró en marzo de 2026 con un saldo cercano a u$s104.621 millones, registro 10% superior a aquél de diciembre de 2025 y 44% por encima del registrado un año atrás».

La mora en el cumplimiento de los créditos refleja una tendencia al alza en toda América Latina.

Además, agregó que «a pesar de lo anterior, el indicador agregado de morosidad aumentó hasta 2,78% en marzo de 2026 versus 2,51% un año atrás. Nuevamente, los niveles de morosidad más altos se registraron en Argentina, Brasil y Colombia (7.3%, 4.3% y 3.7%, respectivamente), mientras que los más bajo se observaron en República Dominicana, El Salvador y Uruguay (1.1%, 1.4% y 1.7%, respectivamente)».

El dilema del crédito en Argentina

La alta morosidad que penetra en la sociedad, sumado al escaso volumen de financiamiento, evidencia la situación del crédito en la Argentina. Históricamente, la baja profundidad del sistema financiero argentino era también un elemento que lo protegía de cualquier riesgo: no había lugar a grandes preocupaciones sistémicas si se presta poco. Y su índice de morosidad se ubicaba cerca del promedio de la región, e incluso por debajo de él. Sin embargo, la foto cambió.

El históricamente bajo desempeño crediticio de la Argentina frente al resto de la región se vincula con la inflación, que desincentivó tanto la oferta de préstamos por parte de los bancos como la demanda de endeudamiento de familias y empresas.

Inflación: Es el único país analizado con inflación anual de dos dígitos, factor que desincentiva el financiamiento.

De los países analizados en el informe, Argentina es el único que registra una inflación anual de dos dígitos. Por su parte, Bolivia alcanzó un 20,4% de inflación en 2025, aunque logró desacelerarla en el primer semestre de este año. Felaban excluyó de la muestra a Venezuela, el único país latinoamericano con un índice de precios superior al argentino.

Con respecto a las previsiones del sistema, dinero inmovilizado por los bancos para sostener sus operaciones en caso de impago de sus clientes, el informe de Felaban indicó que: “En términos relativos, el indicador de cobertura (gasto en provisiones ÷ saldo de cartera vencida) disminuyó hasta 164% (marzo de 2026) desde 170% (marzo de 2025). Similar a ediciones anteriores, la banca dominicana, uruguaya y ecuatoriana reportó los mayores indicadores de cobertura (316%, 226% y 210%, en cada caso), mientras que Argentina y Panamá se posicionaron como los únicos países con indicadores de cubrimiento inferiores a 100% (84% y 93%, respectivamente).”