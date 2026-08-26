La salud desregulada: los medicamentos en Argentina triplican los precios internacionales Remedios de uso frecuente para patologías como colesterol, diabetes o problemas de tiroides son más caros que en el exterior en el 90% de las comparaciones y alcanzan un sobreprecio mediano de 3,1 a 1 frente a otros países.

Los medicamentos de uso frecuente en la Argentina son más caros que en el exterior en el 90% de las comparaciones y alcanzan un sobreprecio mediano de 3,1 a 1 frente a mercados internacionales.

En tres tratamientos crónicos de alto consumo, la levotiroxina cuesta US$ 19,3 por mes en la Argentina contra US$ 3,1 en el exterior; la atorvastatina, US$ 43,1 contra US$ 8; y la metformina, US$ 26,1 contra US$ 5,3.

Un informe reservado que circula entre funcionarios, reveló que los medicamentos de uso frecuente en la Argentina son sensiblemente más caros que en el exterior.

El trabajo analizó una canasta de 17 principios activos esenciales y comparó los valores de venta al público en farmacias con los de Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India.

Para evitar distorsiones por el tamaño de los envases o las concentraciones, la medición se estandarizó bajo la Dosis Diaria Definida (DDD), la unidad de medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el relevamiento oficial, las mayores diferencias se dan frente a la India, donde los remedios en Argentina resultan 6,7 veces más caros, seguidos por España, con 5,3 veces, y Francia, con 3,4 veces. Frente a Estados Unidos, la brecha es de 1,8 veces y respecto de Brasil de 1,6 veces, según el informe.

En el caso de la levotiroxina, utilizada para el hipotiroidismo, la dosis diaria cuesta US$ 0,644 en la Argentina frente a una mediana internacional de US$ 0,103. El valor local supera en 8,2 veces al de España, de US$ 0,08; 4,6 veces al de Estados Unidos, de US$ 0,14; y 26,2 veces al de India, de US$ 0,02.

Para la atorvastatina, indicada para el colesterol, el costo por dosis diaria en el país se ubica en US$ 1,437, más de cinco veces por encima de la mediana internacional de US$ 0,267. Los valores de referencia son de US$ 0,37 en Brasil, US$ 0,29 en Estados Unidos, US$ 0,12 en España y US$ 0,10 en India.

En el caso de la metformina, usada para diabetes tipo 2, la dosis diaria en farmacias argentinas cotiza a US$ 0,871 frente a los US$ 0,175 de la mediana de los otros cinco países. La referencia internacional marca US$ 0,55 en Brasil, US$ 0,28 en Estados Unidos, US$ 0,08 en España y US$ 0,07 en India.