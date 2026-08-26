La posible formación de River para enfrentar a Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana El “Millonario” buscará este miércoles la clasificación a los cuartos de final del certamen internacional después del empate sin goles en Colombia.

River recibirá este miércoles desde las 21.30 a Independiente Santa Fe de Colombia por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y Eduardo Coudet prepara un equipo con varios regresos importantes.

La serie llega completamente abierta después del empate 0-0 registrado en el estadio El Campín de Bogotá.

Para la revancha, el entrenador de River podrá recuperar piezas importantes que estuvieron ausentes en el encuentro de ida.

En el arco continuará Santiago Beltrán, quien se consolidó como titular durante los últimos encuentros y viene de responder ante Santa Fe en Colombia.

Gonzalo Montiel y Marcos Acuña regresarían directamente a la titularidad para ocupar los laterales de una defensa que mantendrá a Lucas Martínez Quarta y Nicolás Otamendi como sus marcadores centrales.

El mediocampo tendría nuevamente a Aníbal Moreno y Tobías Andrada como doble volante central, mientras que algunos metros más adelante aparecerán Joaquín Freitas, Thiago Almada y Ángel Correa.

La principal incógnita se encuentra en el ataque: Driussi dejó atrás la lesión que lo mantuvo más de un mes fuera de las canchas y volvió a sumar minutos ante Vélez, por lo que Coudet analiza devolverle la titularidad en un encuentro determinante para el semestre del conjunto de Núñez.

Aunque, la otra posibilidad es mantener a Rafael Santos Borré, quien estuvo desde el comienzo en el empate disputado en Bogotá.

En las últimas prácticas, sin embargo, Driussi habría sacado una pequeña ventaja para comenzar como titular, pero la decisión definitiva será tomada en las horas previas al encuentro.

De esta manera, la probable formación de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi o Rafael Santos Borré.

El encuentro será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich y, debido al empate de la ida, River necesitará ganar para clasificarse directamente a los cuartos de final. En caso de una nueva igualdad durante los 90 minutos, la serie se definirá mediante tiros desde el punto penal, sin tiempo suplementario.