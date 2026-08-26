La actividad industrial no remonta y sigue 2% abajo en lo que va del año Así lo informó la Unión Industrial Argentina, que recalcó que registró en julio un crecimiento explicado por "la baja base de comparación que dejó el año 2025"

La producción industrial argentina sigue sin levantar cabeza. Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), el sector acumula una contracción del 2% en los siete meses de 2026 respecto del mismo período de 2025. Este resultado fue consecuencia de una nueva caída del 0,6% en julio en la comparación con junio, aunque en relación con julio de 2025 se registró un alza del 1,4%.

La UIA resaltó el crecimiento interanual, pero no fue entusiasta respecto de la causa, que ubicó en un asunto estadístico. “Este resultado interrumpe la tendencia contractiva de meses previos, aunque el incremento se explica de forma principal por la baja base de comparación que dejó el año 2025”, señaló.

La abulia de la UIA se explica en que más allá del resultado de un mes en particular, la tendencia general de la actividad industrial no cambia y el peso del pasado se siente con fuerza. La organización, que es la principal entidad gremial patronal del país, recalcó que la actividad de las fábricas se ubica un 10% por debajo de los registros promedio de volumen alcanzados durante los años 2022 y 2023.

La industria automotriz retrocedió un 6,8% en julio respecto de junio. Foto: NA

Respecto de los datos de julio, la UIA puso el foco en el consumo de energía eléctrica, un indicador inequívoco de la marcha de la industria, que arrojó una fuerte caída, del 3,5% respecto de junio, un mes que tuvo menos días hábiles que julio.

Además, la producción automotriz cayó un 6,8% respecto de junio y los despachos de cemento retrocedieron un 4,2% en la misma comparación.

Por: Miguel Carrasco