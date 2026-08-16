Tras la salida de Quinteros, Independiente visita a Lanús por el Torneo Clausura El conjunto de Avellaneda tendrá una dirección técnica interina en su enfrentamiento con el “Granate”, en un duelo clave por la clasificación a copas internacionales.

Lanús e Independiente se enfrentarán este lunes 17 de agosto por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El «Granate» y el «Rojo» protagonizarán un duelo clave en la pelea por quedar bien posicionados en la tabla y acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales.

El encuentro comenzará a las 17:00 y se disputará en el estadio Ciudad de Lanús, con el arbitraje de Sebastián Martínez, secundado en el VAR por Sebastián Zunino. El partido será televisado por TNT Sports Premium.

Lanús llega con seis puntos en el campeonato y viene de cortar una racha negativa con una contundente victoria por 3-0 ante Talleres de Córdoba como visitante. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino buscará aprovechar el envión para sumar nuevamente de a tres, en un torneo que es su única competencia tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Independiente también acumula seis unidades, aunque atraviesa un presente complicado. El «Rojo» perdió sus últimos dos partidos por 1-0, ante Vélez y Platense, y además sufrió una dura eliminación de la Copa Argentina tras caer 4-0 frente a Atlético Tucumán.

Luego de esa derrota, Gustavo Quinteros dejó de ser el entrenador y, de manera interina, Eduardo Tuzzio y Carlos Matheu asumieron la conducción del plantel. Ambos técnicos se desempeñaban al frente de la Reserva y tendrán la misión de encaminar al equipo en este nuevo desafío ante Lanús.

Aun así, el conjunto de Avellaneda ya tiene nuevo técnico y será Jadson Viera, donde el contrato será por un año, pero incluirá una cláusula que permitirá rescindirlo en diciembre, en caso de que cambie la conducción del club después de las elecciones y las nuevas autoridades decidan que no forma parte de su proyecto deportivo.

Lanús – Independiente: detalles y formaciones

Torneo Clausura – Fecha 5

Lanús – Independiente

Estadio: Ciudad de Lanús

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Sebastián Zunino

Hora: 17:00 / TV: TNT Sports Premium

Lanús: Nahuel Losada; Ronaldo de Jesus, Carlos Izquierdoz, Sasha Marcich, Tomás Guidara; Ramiro Carrera, Felipe Peña, Agustín Cardozo; Allan Wlk, Dylan Aquino, Eduardo Salvio. DT: Mauricio Pellegrino

Independiente: Rodrigo Rey; Kevin Lomónaco, Juan Fedorco, Facundo Zabala, Santiago Arias; Santiago Montiel, Iván Marcone, Mateo Pérez, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo, Maximiliano Gutiérrez. DT: Carlos Matheu.