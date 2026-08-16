Santilli-Pareja 2027: el gobierno no descarta una fórmula peronista en Provincia de Buenos Aires La Libertad Avanza (LLA) apunta a cerrar acuerdos con el PRO, la UCR y los espacios vecinalistas para ganar la gobernación bonaerense. La elección del candidato del peronismo define la estrategia violeta.

Aunque intenten maquillar la ansiedad con la sobreutilizada excusa del “falta mucho”, no hay nadie dentro del gobierno que no esté pensando en clave electoral. Con la reelección de Javier Milei como único norte, en el oficialismo ya se mueven para consolidar un armado sustancioso que le permita a Karina Milei cumplir el sueño de pintar de violeta el país. Si bien el diálogo con los gobernadores aliados todavía está en instancias más que prematuras, la competencia en la siempre deseada Provincia de Buenos Aires es una partida que los libertarios harán cualquier cosa por ganar.

Con su desembarco en la jefatura de Gabinete, Diego Santilli dio el primer paso de lo que, espera, será la elección natural de su candidatura como gobernador en la provincia del pecado. Continuamente evaluado por la hermana presidencial en su desempeño como orquestador de las negociaciones con las provincias para destrabar proyectos dentro del Congreso, el ministro coordinador sabe de memoria que del éxito parlamentario del gobierno dependerá su futuro, por eso buscará achicar el margen de error a como dé lugar.

Después de que en la reunión de mesa política de este martes Luis Caputo le hiciera saber a sus correligionarios que el plan económico sólo rendirá frutos si el oficialismo concreta acuerdos electorales con, al menos, doce gobernadores, el Colo se puso al hombro la circunstancia y este viernes viajó a Catamarca para fotografiarse con el anfitrión Raúl Jalil y el santiagueño Elías Suárez para montar una foto de buenas voluntades. La agenda marca que las imágenes con otros caciques provinciales se replicarán a lo largo de estas semanas para marcar a fuego y sangre los arreglos nacionales, aunque el exmacrista busque cosechar los brotes verdes del otro lado de la General Paz.

Sebastián Pareja.

Si bien Karina no deja de colaborar en el protagonismo de Sebastián Pareja en PBA -esta semana se fotografiaron juntos en la inauguración del local porteño de la filial bonaerense-, hay quienes advierten que la decisión de tener a Santilli como candidato ya es un hecho. En este marco, desde el círculo del diputado nacional dejaron trascender que la ambición que el experonista profesaba por ser el elegido mermó y que desde hace tiempo todos trabajan por el proyecto común de tener al exmacrista como candidato. Esto, sin embargo, no quita que el armador no pueda quedarse con un premio consuelo.

Según pudo saber este diario, dentro de la mesa que lleva las riendas de la discusión bonaerense ya hablan de la posibilidad de que Pareja sea quien acompañe en la boleta a Santilli como candidato a vicegobernador. De concretarse, el oficialismo no sólo lograría alcanzar una pax que le permitirá poner fin a las pujas internas entre las diferentes tribus violetas. También entregaría un guiño contundente al PRO, garantizando a su todavía afiliado como conductor de la madre de todas las batallas. Antes de todo, sin embargo, está la realidad.

Aunque no quieren calzarse el traje derrotista, los estrategas del oficialismo entienden que la performance electoral de Santilli variará según quien sea el competidor que elija el peronismo para reemplazar a Axel Kicillof. En la mesa chica libertaria reconocen que las posibilidades de que el jefe de Gabinete le gane a un candidato moderado del peronismo son prácticamente nulas. En este punto, el ejemplo más tangible para explicar este escenario es la posible candidatura de Federico Achaval.

El intendente de Pilar no sólo cuenta con la estima de varias tribus dentro del justicialismo, siendo Sergio Massa uno de sus principales socios. También es una figura ponderada dentro del círculo rojo. Este jueves, el pilarense participó del evento que Daniel Hadad organizó en la Facultad de Derecho, donde se lo notó a gusto en diálogo con jueces, fiscales y dirigentes del amplio arco político, una cualidad que apabulla por igual a propios y ajenos.

De no triunfar la estrategia del candidato dialoguista con el establishment, para una fuente que sigue de cerca los escenarios electorales el Colo tendría posibilidad de triunfar con contundente éxito si el candidato del PJ es una figura que esté muy ligada a Cristina Fernández de Kirchner, como podría ser su propio hijo Máximo Kirchner o la ex intendenta de Quilmes y actual legisladora, Mayra Mendoza. El razonamiento advierte sobre el profundo rechazo que el interior productivo de la provincia tiene para con el kirchnerismo puro, por eso de concretarse esta opción, el oficialismo ya está pensando en un plan b que le permita hacer uso del aparato anti-k de las secciones más conservadoras.

En la cuenta que hacen dentro del oficialismo, La Libertad Avanza tiene 67 intendencias ganables, de concretar un acuerdo con el PRO, el radicalismo y los espacios vecinalistas aliados. Si bien la premisa es competir con boleta violeta y armar un frente y no una coalición de gobierno, en el oficialismo entienden que a la hora de elegir los candidatos deberá primar el pragmatismo y la cordura política. En este marco, los armadores bonaerenses aseguran que no tienen intenciones de arrebatarles las intendencias “que funcionan” a sus posibles aliados.

El ejemplo más concreto es la reelección que buscará la amarilla Soledad Martínez en Vicente López, donde LLA no tiene intención alguna en competir, no así en Zárate donde la intendencia del macrista Marcelo Matzkin es fuertemente cuestionada y el espacio violeta apunta a posicionar al ex mediocampista de River, Oscar Ahumada, como su sucesor. La misma lógica, dicen puertas adentro del partido libertario, se dará con el resto de los partidos que acepten los términos y condiciones del contrato.

La semana pasada, Sebastián Pareja y Maximiliano Abad intercambiaron algunos comentarios sobre el futuro de la provincia. El diputado nacional le hizo saber al senador que La Libertad Avanza tiene intenciones de avanzar en acuerdos con todos los sectores que estén dispuestos a alinearse con el espacio violeta, una propuesta que el dirigente radical escuchó pero no recibió con particular entusiasmo. La UCR bonaerense, que viene de un fuerte periodo internista y que todavía se encuentra en pleno proceso de reconstrucción, no tiene en claro cuál será el mejor camino para 2027, aunque importantes dirigentes del espacio hicieron saber a este diario que el radicalismo trabaja para tener su propio candidato a gobernador en 2027.

En este marco, desde el entorno del senador bonaerense dejaron saber que si bien las conversaciones existen, estas no representan ningún marco de un posible acuerdo. En tanto, al ser consultados por la cumbre que el PRO consiguió con los armadores nacionales de LLA, advirtieron que la misma no condiciona las acciones del partido centenario, puesto que entienden que esta foto es “figurita repetida”. “Nadie vino a plantearnos cuáles son las condiciones del acuerdo, cómo van a ser las reglas de juego en los municipios, ni mucho menos quiénes van a ser los candidatos. Hasta que ellos no se pongan de acuerdo, nosotros vamos a seguir trabajando para nuestro propio juego”, dijo un experimentado radical conurbanense, una postura que varios gobernadores hartos de los maltratos ya no ocultan en adoptar.