La proyección de La Libertad Avanza para 2027 en la provincia de Buenos Aires El armado que lidera Sebastián Pareja aspira a imponerse en al menos 4 secciones. La quinta y la sexta serán los caballitos de batalla. Cómo se definirán los candidatos.

Con la inauguración del local central en el barrio porteño de San Telmo, La Libertad Avanza que conduce el diputado Sebastián Pareja, se prepara para competir en 2027 por la provincia de Buenos Aires y arrebatarle al peronismo su bastión histórico.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el espacio bonaerense vaticina una buena performance del sello en cuatro de las ocho secciones electorales que componen la provincia. Los planes se ajustan a que se concrete un acuerdo amplio con el PRO, las dos vertientes de la Unión Cívica Radical (UCR) y partidos vecinalistas.

Sin embargo, aclaran que cualquier diagnóstico es «apresurado» debido a que restan definiciones como la elección de los eventuales candidatos que competirán, el estado en el que llegará el peronismo a los comicios provinciales y la resolución del calendario electoral, que les permitirá saber si la votación será desdoblada de las nacionales.

Una importante fuente del armado bonaerense contó a esta agencia que, en función de los resultados de la elección legislativa de 2025, descuentan mejorar la performance y vaticinan que se quedarán con la quinta y sexta sección electoral.

En 2025, Fuerza Patria se impuso con el 47,28% (3.820.119 votos) y relegó a La Libertad Avanza al segundo lugar con el 33,71% (2.723.710), que se acumularon centralmente en las secciones nombradas.

En la quinta sección, detrás de la figura del exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el sello violeta obtuvo el 42,04% de los votos y en la sexta, con Oscar Liberman de candidato, alcanzó el 41,75% de los votos.

Ante esa base, que aspiran a ampliar, se muestran optimistas respecto a la segunda sección, en la que perdieron por cinco puntos. Y sostienen que si logran traccionar a los hermanos Passaglia, algo que parece complejo por estos días, el margen de la victoria será amplio.

En los últimos días, Manuel y Santiago Passaglia se mostraron críticos a las políticas de gestión del presidente Javier Milei y expusieron diferencias al rumbo económico. En caso de que los referentes de San Nicolás decidan competir por fuera, los libertarios consideran que igual se impondrán «pero más justos».

La cuarta sección, en la que perdieron por una diferencia de diez puntos en 2025, también figura en el mapa de La Libertad Avanza como uno de los potenciales territorios ganables, aunque por un estrecho margen.

«A priori, diría que vamos a volver a ganar la quinta y la sexta y podríamos tener una buena elección en la segunda y la cuarta. La tercera es la más difícil, pero vamos a andar mejor», sentenció un dirigente provincial.

Los armadores territoriales saben que la primera y la tercera sección, que incluye el conurbano bonaerense, concentran el 71% del padrón electoral de la provincia y definen la disputa política, por lo que trabajan para recortar la distancia que marcó el peronismo, que tiene fuerte presencia en el territorio.

Por su parte, califican de «indescifrables» a la séptima y la octava, en particular en la Ciudad de La Plata. Por este último distrito compitió el Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete Manuel, que debió abandonar el cargo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras la polémica abierta, en el campamento violeta descartan que el actual legislador bonaerense, al que le quedan otros dos años de mandato, figure en la boleta en 2027.

Las 70 victorias

Además de cosechar estos resultados en las secciones electorales, en el espacio violeta creen que hay 70 localidades en condiciones de teñirse de violeta siempre y cuando exista entendimiento con el PRO. Imaginan victorias en el Partido de La Costa, en Lanús y en retener aquellos que ya gestionan, como Tres de Febrero. Otros, por ejemplo, dan por difíciles, como La Matanza o Quilmes, donde el peronismo sigue sólido.

Eso sí: uno de los armadores de LLA le confiesa a este medio que deben «afinar la fiscalización» para los próximos comicios bonaerenses. «Tuvimos muchos errores en las elecciones pasadas», añade este dirigente, que cree que «se quedaron cortos» de personal para cuidar los votos. Por lo cual, considera que es imprescindible sumar capacitaciones y mucho trabajo territorial para tener a todos los fiscales en condiciones la fecha de la elección. En Las Fuerzas del Cielo, en tanto, hubo voces que remarcaron que faltaron recursos económicos para asegurar los fiscales.

Las candidaturas es otro tema a debatir con el PRO si la fuerza libertaria termina sellando un pacto electoral. Pese a que de ambos lados apuestan a un consenso sin fricción, lo cierto es que los dirigentes violetas apuestan a una negociación y definir a los mejores nombres en una mesa chica con sus pares amarillos y sin encuestas de por medio. Los sondeos, para el partido de Mauricio Macri, son un requisito fundamental para definir competidores.

Y, como aporta un legislador bonaerense mileísta, debe prevalecer la postulación del partido que tenga mayor fortaleza en cada localidad. Por ejemplo, en Vicente López, el liderazgo de la jefa comunal Soledad Martínez (PRO) no se discutirá, como tampoco tendrá reparos la conducción de Diego Valenzuela en Tres de Febrero, el intendente en uso de licencia que gestionó el distrito hasta que obtuvo una banca en el parlamento.

En LLA arriesga, además, que hay muchas chances de impulsar a «outsiders» para obtener municipios. Es decir, personas ajenas a la política, caras nuevas, que sean opción electoral. Una es el ex futbolista de River Oscar Ahumada para gestionar Zárate. «Pero pueden aparecer otras personas así», anticiparon en el campamento libertario ante este medio.

Por: Juan Pablo Kavanagh y Sofia Rojas