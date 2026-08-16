El Frente de Izquierda busca transformar la imagen positiva de Bregman en organización El objetivo es aprovechar la buena racha que surge en las encuestas. Rechazan la idea de un frente opositor con el PJ y preparan una "marcha de la bronca" para septiembre.

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Miriam Bregman mantiene, según distintas encuestas, una imagen positiva superior a la de otros dirigentes políticos. En un clima de mayor oposición al gobierno libertario, Bregman alcanza entre 10 y 14% de intención de voto. En su entorno consideran que el fenómeno se debe a su oposición consecuente al presidente Javier Milei.

De hecho, según las mediciones que tiene el propio espacio en redes sociales, durante la semana que se trató el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Senado, los datos arrojaron que Bregman desplazó a Javier Milei del primer puesto en el apoyo digital. En tanto, el peronismo quedó ubicado en tercer lugar.

La izquierda celebra el crecimiento de una de sus principales referentes, pero enfrenta el desafío de aprovechar la buena racha y transformar esa simpatía en organización. En diálogo con Tiempo, Christian Castillo señaló que “Miriam es la única dirigenta con imagen diferencial entre positiva y negativa que hoy está por encima de Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Javier Milei y Patricia Bullrich”.

“Creo que eso tiene que ver con lo mismo que ya se ve desde comienzo de año, que es la valoración de una oposición consecuente, intransigente al gobierno, tanto en las calles como en el parlamento que hace una denuncia general de toda la política de Milei, de sometimiento a Donald Trump, al FMI. Además del ataque a los ingresos de trabajadores y jubilados, de precarización laboral”, analizó el actual diputado bonaerense.

Pero además, desde la Izquierda consideran que, si bien falta mucho para el proceso electoral, hay una parte del electorado que tiene una valoración muy positiva del rol de Miriam. “Esto también se debe a una crítica a las posiciones del peronismo, que han ido entre la complicidad directa de algunos gobernadores votándole todas las leyes a Milei y la pasividad del resto, como por ejemplo la conducción sindical de la CGT, que ha sido totalmente colaboracionista con el gobierno”, explicó Castillo.

A pesar de que el kirchnerismo suele buscar acercamientos discursivos con las bases progresistas o sectores de izquierda, los referentes del FIT-U descartan de plano conformar un frente electoral conjunto. Los limites parecen ser muy claros, por ejemplo, el FIT siempre cuestionó las políticas económicas del kirchnerismo durante sus períodos de gobierno. Incluso acusó a esas administraciones por ejercer precarización laboral y mantener pactos con organismos financieros internacionales como el FMI.

Acerca de la posibilidad de conformar un gran frente opositor con el peronismo para derrotar a Milei en las urnas, Castillo respondió: “No existe esa posibilidad. El peronismo se propone reeditar la experiencia del Frente de Todos, incorporando incluso a personajes misóginos y fachos como Santiago Cúneo o a gobernadores que le votaron todo a Milei”. “Lo nuestro es otra perspectiva, levantar un programa que enfrente no solo a este gobierno y sus cómplices políticos y sindicales sino también al FMI y al poder económico y pelear por un gobierno de trabajadoras y trabajadores”, agregó.

La desarticulación del peronismo como oposición provoca una migración de votantes -que no encuentra una figura clara que aglutine el rechazo al oficialismo- hacia la izquierda. Incluso, si el peronismo llega a presentar en las elecciones 2027 candidatos de perfil más moderado, hay analistas que proyectan una mayor pérdida de votos hacia la figura de Bregman de cara a las próximas elecciones.

El legislador bonaerense resaltó: “Para nosotros, el desafío es que esa simpatía se empiece a expresar ahora en organización. De hecho, estamos impulsando la realización de la marcha de la bronca para el próximo 19 de septiembre”.

A la vez, el Frente de Izquierda está trabajando en la conformación de un movimiento de la nueva clase trabajadora, a través de la convocatoria de comités en distintos lugares del país. “Ya se realizaron más de 120 reuniones en más de 90 ciudades”, agregó Castillo, quien comentó que los desafíos centrales pasan por ayudar a romper la pasividad que imponen las direcciones del peronismo y las burocracias sindicales que vienen dejando pasar todos los ataques de Milei.

Esos espacios, que funcionan como caja de resonancia, reúnen a docentes, trabajadores industriales, del comercio, los servicios, del transporte, estatales, de la salud, estudiantes secundarios, terciarios, universitarios y militantes del movimiento de mujeres y las disidencias. Desde el AMBA hasta la Patagonia, desde el NOA y el NEA al interior bonaerense, funcionan como lugar de escucha u desahogo en todo el país.

Encuentros «Ya se realizaron más de 120 reuniones en más de 90 ciudades», explicó Cristian Castillo. El desafío es «ayudar a romper la pasividad que imponen las direcciones del peronismo y las burocracias sindicales que vienen dejando pasar todos los ataques de Milei Por: Verónica Benaim