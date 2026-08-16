Boca reaccionó a tiempo ante Platense y ambos rescataron un punto pero se alejan de los Play Off El “Xenize” se encuentra en el decimoprimer puesto, mientras que el “Calamar” quedó dos puestos abajo

Boca reaccionó a tiempo y empató el partido 1-1 ante Platense; con este resultado ambos se alejan de las posiciones de clasificación hacia los Play Off en la Zona A por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Los goles los hicieron Nicolás Retamar a los 9 minutos del segundo tiempo para el «Calamar», mientras que Miguel Merentiel terminó igualando para rescatar un punto para el «Xeneize», en Vicente López.

Boca venía de imponerse con jerarquía ante Recoleta de Paraguay por 3-1 con goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores; Pedro Ríos descontó para la visita, en el partido jugado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, Platense llegó a este partido luego de igualar contra Coquimbo de Chile con goles de Giménez y Vadalá, respectivamente, en condición de local por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Al comienzo del partido, que contó con hinchada visitante, la primera fue para Boca, con un remate débil desde afuera por parte de Tomás Aranda, que sin problemas atajó el arquero de Platense, Juan Pablo Cozzani.

A los 25 minutos Montero se puso firme en dos ocasiones: la primera, estirándose para atajar a mano cambiada el zapatazo de Lagos y desviándolo del ángulo hacia el córner; de ese tiro de esquina se generó un nuevo remate de cabeza por parte de Platense.

Cuando corrían los 9 minutos del complemento, Cozzani sacó largo para que Luciano Giménez peinara la pelota hacia adelante, donde Togni vio a Retamar, que, con mucha suerte, le quedó para rematar cruzado ante la salida de Montero y abrir el marcador a favor del “Calamar”.

Minutos más tarde, Cozzani tapó con el pecho el empate que tuvo en sus pies Leandro Lozano, luego del pase filtrado de Merentiel.

A los 25, el árbitro Jorge Baliño, con asistencia del VAR, anuló el golazo que había hecho Luciano Giménez debido a una mano previa al remate del delantero, aunque en la repetición se puede ver también una mano de Gorosito que no se contempló.

El mismo Gorosito lo tuvo a los 30, con un remate de volea que se estrelló en el travesaño de Platense.

Minutos más tarde llegaría el empate en los pies de Miguel Merentiel con un control orientado para dejarlo pasar al arquero Cozzani, en el área chica, tras la asistencia de Santiago Ascacíbar luego de un pase filtrado por encima de Aranda.

En una de las últimas, Alan Velasco se perdió el gol de la victoria al errarle al arco en el área chica; en la jugada siguiente Cozzani volvió a tapar con el pecho, pero esta vez el remate de Merentiel fue en una situación parecida a la de Lozano.

Sin mucho más, el encuentro terminó y ambos equipos se quedaron con gusto a poco debido a que querían sumar de a tres para no perder pisada en la tabla de la Zona A, donde Boca se mantiene onceavo con 6 puntos y Platense se encuentra decimotercero con 5 unidades.

El próximo desafío de Boca será sellar la clasificación ante Recoleta en Paraguay, en el estadio Roque Battilana el martes 18 desde las 19:00 (hora argentina) en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, mientras que Platense hará lo propio contra Coquimbo en Chile al mismo horario, pero el miércoles 19, por un lugar en cuartos de final de la Copa Libertadores.

Sintesis del partido

Torneo Clausura 2026.

Zona A– Fecha 5.

Platense – Boca Juniors

Estadio: Ciudad de Vicente López (PBA)

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Lucas Novelli

Platense: Juan Pablo Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendia, Tomás Silva; Iván Gómez, Martín Barrios, Guido Mainero, Gastón Togni, Luciano Giménez; Nicolás Retamar. DT: Martín Palermo

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Marco Pellegrino; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda, Leonel Flores, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena

Goles en el segundo tiempo: 9m, Nicolás Retamar (P); 35m, Miguel Merentiel (B).

Cambios en el segundo tiempo: en el entre tiempo Ayrton Costa por Marco Pellegrino (B), Miguel Merentiel por Leandro Paredes (B); 20m, Franco Minerva por Gastón Togni, Santiago Quirós por Tomás Silva, Bautista Merlini por Guido Mainero (P); 25m, Dylan Gorosito por Leandro Lozano (B); 29m, Alan Velasco por Sebastián Villa (B); 30m, Gonzalo Lencina por Luciano Giménez (P); Pablo Ferreira por Iván Gómez (P)