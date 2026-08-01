Transporte, prepagas, servicios y educación: la lista de los rubros que aumentan en agosto Con el comienzo de un nuevo mes entran en vigencia incrementos en diversos sectores que presionan la inflación y golpean el bolsillo.

La llegada del octavo mes del año trae consigo una batería de aumentos en distintos servicios y rubros que tendrán un impacto directo tanto en la inflación como en el bolsillo de las personas.

En los últimos meses, la variación de precios se fue desacelerando y, a pesar de la baja en junio, los incrementos en diferentes sectores continuarán presionando al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Colectivos y subte

El boleto de los colectivos que circulan en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en agosto alrededor de un 4%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasa a costar entre $853 y $1.960, dependiendo de la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

Boleto de colectivos en CABA

Entre 0 y 3 kilómetros: $852,9.

$852,9. Entre 3 y 6 kilómetros: $947,71.

$947,71. Entre 6 y 12 kilómetros: $1.020,71.

$1.020,71. Entre 12 y 27 kilómetros: $1.093,77.

Boleto de colectivos en PBA (líneas del 200 en adelante)

Entre 0 y 3 kilómetros: $1.111,19.

$1.111,19. Entre 3 y 6 kilómetros: $1.250,08.

$1.250,08. Entre 6 y 12 kilómetros: $1.388,98.

$1.388,98. Entre 12 y 27 kilómetros: $1.666,78.

$1.666,78. Más de 27 kilómetros: $1.959,58.

En tanto, el pasaje de subte en el territorio porteño exhibirá un incremento del 3,9%. Así, la nueva tarifa del subte con SUBE registrada pasa a costar $1.684, mientras que la tarifa sin nominalizar subirá a $2.541,1.

Para los trenes metropolitanos, los pasajes pasarán a valer entre un 10,5% y 11% más caros que en julio en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte, Urquiza y Tren de la Costa.

Peajes

Las tarifas de los peajes de jurisdicción porteña también subirán un 3,9% en agosto. Los nuevos valores para los vehículos livianos de 2 ejes quedan conformados de la siguiente manera:

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno: $4.701,49 en hora no pico y de $6.662,77 en hora pico .

$4.701,49 en y de $6.662,77 en . Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero: $1.921,05 en hora no pico y $2.716,64 en hora pico .

$1.921,05 en y $2.716,64 en . Autopista Alberti: $1.488,91 en hora no pico y de $1.880,43 en hora pico.

Prepagas

Los planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes que rondará entre 1,8% y 2,9%, dependiendo de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicos

Las tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, en base a los esquemas respectivos vigentes. De esta manera, las facturas de gas natural y agua llegarán con aumentos en agosto.

En el caso del agua, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontarán un incremento del 3% en las tarifas de agua y desagües cloacales. Se mantiene el descuento del 15% para usuarios residenciales del zonal bajo y los beneficios de Tarifa Social para hogares vulnerables.