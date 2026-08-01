Tasas por las nubes, endeudamiento y morosidad: el «vicio de prestar caro» Distintos especialistas coinciden en que las tasas elevadas perjudican al emprendedor y al consumidor. "Con un sistema más inclusivo, subiría la recaudación y podríamos subir 3 o 4 puntos el PBI", dijeron desde WayaWallet.

Según un reciente estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado en X por la diputada Julia Strada, la deuda promedio per cápita de los morosos con el sistema bancario es de tres millones de pesos, y de un millón y medio, si se computan deudas bancarias y no bancarias.

Los morosos son aproximadamente 2,2 millones en la provincia de Buenos Aires, 500 mil en Córdoba, 400 mil en Santa Fe y 340 mil en Capital Federal.

El tema del endeudamiento y, en particular, de la morosidad de familias y pymes, viene ganando espacio en la agenda pública por estos días.

Un estudio de la consultora QSocial da cuenta del cansancio con este tema de la mitad de la población.

También se conoció un análisis elaborado por el Bapro, que, según determinó, cuatro de cada diez jubilados también contrajeron deudas en los últimos dos años.

Inflación baja con tasas altas

“La inflación bajó, pero las tasas siguieron altas. Buena parte del problema se explica por el vicio de prestar caro. Es una crisis en parte autogenerada”, afirmó el especialista Leonardo Ferrucci, en referencia al creciente problema de morosidad de los préstamos personales y tarjetas de crédito.

Ferrucci no es un dirigente opositor o un defensor de los derechos del consumidor, sino una voz crítica que surge desde el interior del propio sistema financiero. Tiene más de dos décadas de trayectoria en empresas del sector, tanto en Argentina como en EEUU.

Su última empresa es WayaWallet, una billetera virtual con algunas particularidades que se ajustan especialmente a las necesidades de los sectores informales, con objetivos de inclusión.

Actualmente, asesora a la Organización Latinoamericana de Trabajadores Independientes (OLTI), creada a pedido del Papa Francisco, que cuenta con el apoyo del Parlasur, recientemente formulado.

“Las billeteras, bien empleadas, son un acelerador de la inclusión social. Pix, en Brasil, es un ejemplo por la positiva”, explicó, en referencia a la aplicación desarrollada por el Banco Central del país vecino.

Y agregó, en referencia al accionar de los bancos, que “si en vez de ponerle barreras de acceso al sistema a los pequeños emprendimientos los ayudáramos a entrar, subiría la recaudación, se podrían bajar impuestos y el PBI podría subir 3 o 4 puntos”.