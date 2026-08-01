Milei volvió a banalizar el “Nunca Más” para ilustrar un número kilométrico El Presidente volvió a asociar la consigna del consenso democrático con su discurso contra el Banco Central y la inflación. La cifra “12.819.532.788.614.400.000%“, que ya había presentada en cadena nacional, fue utilizada ahora junto a un símbolo ligado al rechazo al terrorismo de Estado.

“12.819.532.788.614.400.000%. Nunca más”. Con esa cifra astronómica y la histórica consigna de la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, Javier Milei volvió a utilizar uno de los símbolos más sensibles de la democracia argentina para incorporarlo a su supuesta disputa contra el Banco Central.

El Presidente tomó el “Nunca Más”, asociado a la condena al terrorismo de Estado, y lo vinculó con un número descomunal de inflación acumulada. La cifra ya había sido mencionada días atrás en una columna publicada en un matutino y luego fue retomada el jueves durante la cadena nacional en la que presentó el proyecto para reformar la Carta Orgánica del BCRA.

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En esa oportunidad, el mandatario presentó la modificación del estatuto del Banco Central que será enviada al Congreso como una iniciativa que, según afirmó, “viene a poner fin a la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación”.

Acto seguido, Milei remarcó que “dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa inflación acumulada desde la creación del Banco Central la cual asciende a: 12.819.532.788,614.400.000 por ciento repito 12.819.532.788.614.400.000 por ciento, esto es la inflación acumulada desde 1935. Es una cifra de 20 dígitos”.

Este sábado, en su cuenta de Instagram, el Presidente difundió una foto en la que volvió a insistir con ese número kilométrico, junto a la frase “Nunca Más”, concepto que eligió la CONADEP para titular su informe sobre el genocidio cometido en la última dictadura.

“Nunca Más”, una banalización que vuelve a aparecer

No es la primera vez que el Presidente utiliza la frase con la que el fiscal Julio Strassera cerró su alegato en el Juicio a las Juntas para confrontar con el consenso democrático que la sociedad argentina sostiene desde hace más de 40 años.

En el marco de las elecciones legislativas bonaerenses de septiembre de 2025, Milei posó junto a sus candidatos libertarios en Villa Celina, La Matanza, con una bandera que llevaba la frase “Kirchnerismo Nunca Más”.

Una semana después, volvió a utilizar esa consigna durante el cierre de campaña, cuando la pronunció desde el escenario y la convirtió en un eslogan de polarización contra el gobernador Axel Kicillof, al tiempo que arengaba a los cabezas de lista de las ocho secciones bonaerenses.