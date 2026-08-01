Macri lo hizo: el recorte educativo en la Ciudad es más profundo que el de Nación El paro docente expone el ajuste del presidente Javier Milei pero la motosierra es más severa en la jurisdicción más pudiente: supresión de viandas, despidos de maestros y cierre de escuelas.

Todavía existen sectores que aseguran que Jorge Macri se oculta tras la sombra de Javier Milei, aunque cada vez son más quienes advierten que es el macrismo el que mueve los hilos del presidente. Pese a esto, aún persiste la idea generalizada de que el ajuste en materia educativa de la Ciudad es responsabilidad de la Nación.

Cabe destacar que en éste país la gestión de la educación pública está descentralizada desde los año ’90, es decir, cada jurisdicción tiene la potestad de administrar sus recursos, imponer proyectos pedagógicos y ejecutar distintas políticas sectoriales.

El congelamiento de salarios y los despidos de docentes porteños durante la gestión de Macri. Foto: Soledad Quiroga

Mientras el Gobierno nacional aplica un ajuste general con la quita del FONID —lo que provoca una reducción directa en ingresos, el desfinanciamiento de las cuentas provinciales y un aumento de la desigualdad salarial entre las regiones—, en la ciudad con mayor presupuesto, el jefe de Gobierno aplicó un fuerte recorte en todos los niveles educativos. En síntesis: en el ámbito porteño el ajuste en educación es aún más profundo y quirúrgico que el impulsado por el Gobierno nacional.

Solo por enumerar algunas de las quitas en el área educativa que ejecutó Macri en la Ciudad: despidos de docentes , eliminación de secciones de grados, cierre de escuelas primarias y Jardines maternales, restricciones a estudiantes con discapacidad, la eliminación de cargos en Educación para Adultos, y la quita de más de 3.300 millones de pesos en viandas escolares, son algunos recortes tras más de un año de implementada la reforma educativa del PRO en los colegios donde experimentan esta iniciativa desde 2025.

La inversión en Educación porteña registró en 2025 una caída real del 13,1% respecto de 2023, de acuerdo a un informe del Observatorio Económico de la Ciudad del CEPA en base a datos oficiales que publicado en mayo de éste año. El desagregado de presupuesto ejecutado total es clave para entender el fuerte deterioro que afecta a cada sector de la Educación pública local.

Formación docente, becas y viandas

Los recortes más severos se concentran en programas clave como “Carrera Docente” de la Ciudad, que acumuló una caída del 51%. En becas estudiantiles recortó un 36%, y en la asistencia alimentaria de estudiantes retrocedió un 13% respecto de 2024.

El programa Carrera Docente presenta una marcada contracción en términos reales a lo largo del período analizado. En 2025, la ejecución alcanzó $654 millones, ubicándose muy por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023, cuando la inversión superaba los $1.100 millones. En comparación con 2022, la ejecución evidencia una caída acumulada cercana al 51%, reflejando una reducción significativa de los recursos destinados a este sector vinculado a la formación, desarrollo y trayectoria profesional docente.

El gasto en asistencia alimentaria y acción comunitaria (un componente especialmente relevante por su impacto directo en la provisión de alimentos en el ámbito escolar) alcanzó en 2025 cerca de $277 mil millones, lo que implica un recorte de más del 13% respecto a 2024.

Menos salario y menos docentes

El congelamiento de salarios y los despidos de docentes porteños durante la gestión de Macri, anunciados por este medio en varios artículos, muestran una relación directa con los datos oficiales analizados en este relevamiento. En la Ciudad se conjugan estas dos situaciones: hoy los maestros tienen salarios más bajos y hay más docentes sin trabajo.

Uno de los ajustes más drásticos se dio en el gasto de personal docente, que en 2025 cayó un 16% en comparación con 2023. En los niveles Inicial, Primario y Técnico se observan retrocesos reales respecto de 2022; además, en todas las etapas —incluida la Educación Media— la ejecución de 2025 resultó inferior a la de 2024.

En 2025, la ejecución destinada a este inciso alcanzó aproximadamente los $1,6 billones, ubicándose 16% por debajo de los niveles registrados en 2023 ($1,9 billones) y también levemente por debajo de 2022. La evolución observada refleja una contracción del gasto real en personal durante los últimos años, especialmente luego del máximo alcanzado en 2023. Dado el peso estructural de este inciso dentro del presupuesto educativo, su comportamiento tiene un impacto directo sobre la dinámica general del gasto en educación.

Caída acentuada en 2026

Los datos volcados más arriba, como detallamos, corresponden a la ejecución educativa de 2025; pero la situación marca el mismo camino en el presupuesto devengado en la primera parte del corriente año.

Los datos registrados en otro relevamiento del Observatorio Económico de la Ciudad del CEPA publicado la semana pasada, dejan en claro que, pese a tener un mayor presupuesto educativo, el presupuesto ejecutado sigue en caída.

Si bien durante el primer trimestre de 2026 la función Educación registra un incremento real del 3% respecto de 2025, el texto asegura que la recuperación no se verifica de manera homogénea. Educación Inicial y Educación Primaria continúan ejecutándose por debajo de los niveles observados en 2022 (-2% y -5%, respectivamente), mientras que el gasto en personal mantiene una trayectoria descendente y acumula una caída cercana al 1% respecto del inicio de la serie.

Por: Martín Suárez