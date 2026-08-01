La compra de dólares no baja de 2000 millones A pesar de la estabilidad cambiaria y la baja del riesgo país, la compra de moneda extranjera se sostiene en niveles elevados. En junio fueron 2445 millones de dólares.

Durante junio, la compra de dólares de los ahorristas fue de 2445 millones de dólares, un 10,5 por ciento más que en mayo. Se trató del séptimo mes consecutivo en el que esta demanda superó los 2.000 millones de dólares.

Según el último informe de balance cambiario del Banco Central, las compras para atesoramiento superaron los 15.300 millones de dólares entre enero y junio, con un nuevo incremento en junio, cuando alcanzaron los 2445 millones.

El informe del Banco Central precisó que alrededor de 1,5 millones de personas compraron billetes por un total de 2443 millones de dólares, mientras que unas 715.000 personas vendieron divisas por 428 millones.

El destino de esos dólares también mostró algunos cambios. El Banco Central estimó que el 40 por ciento de las divisas adquiridas permaneció depositado como ahorro en bancos locales. Otro 25 por ciento pasó a incrementar los activos externos de las personas, es decir, dólares retirados del sistema financiero, mientras que el 35 por ciento restante fue utilizado por las entidades financieras para cubrir los consumos con tarjetas realizados en el exterior.

Aunque la mayor parte de los dólares continúa dentro del sistema bancario, el aumento de la proporción que se retira volvió a captar la atención de los analistas. Antes de las elecciones legislativas de 2025, cerca de un tercio de las compras terminaba fuera de los bancos. Luego ese porcentaje cayó hasta promediar apenas el 8 por ciento entre noviembre y mayo. En junio volvió a ubicarse en el 25 por ciento.

En el mercado consideraron que este comportamiento puede reflejar una mayor demanda de cobertura. A su entender, mientras continúe el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones agropecuarias y del sector energético el mercado podrá absorber esa demanda.

El informe del Banco Central también mostró un deterioro del balance cambiario durante junio respecto de los meses previos. El principal motivo fue una combinación de menor ingreso de dólares por exportaciones, una fuerte reducción en las colocaciones de deuda privada y mayores pagos de deuda pública. Como consecuencia, las reservas internacionales disminuyeron en 3323 millones de dólares durante el mes.

El relevamiento del Banco Central permite observar cuáles fueron las principales fuentes de salida y de ingreso de divisas durante la primera mitad del año. }

Del lado de la demanda, el ahorro en dólares fue el principal factor de egreso, con compras por 15.321 millones de dólares. En segundo lugar aparecieron los pagos de deuda pública, que representaron una salida de 5231 millones, mientras que el déficit de la balanza de servicios alcanzó los 4310 millones, impulsado principalmente por el turismo y los gastos en el exterior.

Aun así, el rojo de la balanza turística fue considerablemente menor al registrado durante el mismo período de 2025. La depreciación del peso ocurrida el año pasado encareció los viajes al exterior para los residentes argentinos y, al mismo tiempo, volvió relativamente más económico el país para los turistas extranjeros.

Del lado de la oferta, la balanza comercial de bienes volvió a desempeñar un papel central. Entre enero y junio aportó cerca de 16.000 millones de dólares, favorecida por un contexto de términos del intercambio todavía elevados. A ese ingreso se agregaron aproximadamente 8500 millones provenientes del financiamiento externo del sector privado, incluyendo intereses.

La combinación de ambos factores permitió compensar gran parte de la fuerte demanda de divisas para ahorro y de los pagos externos.

Gracias a ello, las reservas internacionales terminaron el primer semestre con un incremento acumulado de 3.775 millones de dólares respecto del cierre de diciembre de 2025, aunque el resultado de junio mostró un escenario menos favorable y dejó en evidencia una mayor dependencia del ingreso de dólares comerciales y financieros para sostener el equilibrio cambiario.