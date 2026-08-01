Este lunes paro nacional docente por salarios y contra la Ley Educativa CTERA decretó paro y movilización para este 3 de agosto en reclamo de paritarias, jubilaciones y fondos clave. En CABA serán dos días de protesta. Rechazo al nuevo Estatuto Docente y la privatización de auditorías médicas.

Los sindicatos docentes nucleados en CTERA, la confederación de maestros mayoritaria de todo el país, que duplica en cantidad de afiliados a los cuatros sindicatos docentes de la CGT; decretó paro con movilización a las 10 (Santiago Del Estero y Av. De Mayo) para este lunes 3 de agosto, y reclama sobre las líneas generales de ajuste que está en manos del Ejecutivo nacional como son: la paritaria nacional docente, la restitución del FONID, la defensa de la jubilación de maestros y el rechazo a la Ley de “Libertad Educativa”.

Frente al fuerte ajuste en la educación pública porteña, los gremios locales focalizan su agenda en los puntos clave del conflicto. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) rechaza la modificación del Estatuto Docente de CABA que realizó por decreto Jorge Macri; exigen la derogación de las empresas privadas que auditan las licencias médicas; piden respetar el ingreso voluntario de las escuelas secundarias a la reforma del PRO; y un aumento salarial.

La Asociación docente ADEMYS apunta a los mismos reclamos, pero con un paro de 48 horas, movilización al Ministerio de hacienda a las 10 y corte en Av. De Mayo y 9 de Julio para este lunes; y una movilización a la Jefatura de gobierno a las 11 para el martes 4 de agosto.